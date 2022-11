ŽENE UVEĆAVAJU KLI**RIS, MUŠKARCI GLEDAJU TELEFON I MASTU***RAJU: Urolog o ZASTRAŠUJUĆEM PROBLEMU - ne pomažu lekovi!

Dr Aleksandar Milošević o samozadovoljavanju i koliko to utiče na kvalitet intimnih odnosa.

Muško-ženski odnosi su uvek aktuelna tema, a upravo o njima je bilo reči u emisiji "Ako progovorim" na K1 televiziji. Jedan od gostiju bio je androlog i urolog dr Aleksandar Milošević koji je otkrio zašto muškarci više žele seks nego žene.

"Muškarci imaju urođenu hormonsku razliku od žene i imaju testosteron koji gura u napad, u borbu, u rat... seksualni odnos jeste vrsta malog rata. Međutim, ono što danas vreme pokazuje je da muškarci izbegavaju taj rat, povlače se u sebe i gledaju telefone i masturbiraju. Svode intimni odnos na nešto što nije komunikacija i nije rat. Za to jeste kriva tehnologija. Mislim da je to pogrešno i to će dovesti do smanjenja populacije. Porodično vaspitanje muškarce obezglavljuje lakše nego žene. Žene su promišljenije, ali kod žene je ljubav mnogo više značajna nego kod muškarca. Ženski hormoni ne guraju ženu u rat, već u zaštitu i majčinstvo. Kada emocije dođu do izražaja i kada se žena potpuno pobudi onda je ona mnogo jača od muškarca."

Dr Milošević kaže da pojedine žene uz pomoć testosterona dobijaju neke "muške karakteristike".

"S druge strane, nauka je danas došla do toga da jedan od lekova za žene bude testosteron, muški hormon koji se daje u malim dozama. Prati se depilacija, jer žene mogu da odlakave. Razgovarao sam sa nekoliko bilderki koje koriste testosteron zbog mišića. Promeni im se fizički izgled. Klitoris im poraste, pa bude kao mali penis. Klitoris može da naraste do 6-7 centimetara. Rekle su mi da im se ponekad javi želja kakvu ima muškarac za agresiju", otkriva doktor.

Milošević kaže da ženi može da smeta “neprivlačan muškarac” bez obzira na veličinu penisa, ali i da muškarci imaju mnogo veće probleme u ova stresna vremena.

"Ako žena ulazi u odnos sa muškarcem koji je ne privlači, koji može da ima veliki ili mali penis, može da joj smeta i da je boli i da ima osećaj neprijatnosti. Mislim da globalnu stresnu situaciju u kojoj se nalazimo i promenu načina života žene mnogo bolje podnose od muškaraca. Muškarci su strašno uplašeni. Njihov problem je u tome što su im odmalena dostupni pornografija i pogrešni uzori koje ne mogu sami da postignu. Koriste razna sredstva da bi postigli nešto što nije normalno. Gube kontaktnu seksualnu komunikaciju i povlače se u sebe. Crkva je svojevremeno zabranjivala masturbaciju, a ja imam sve više pacijenata koji uz lekove imaju erekciju, imaju odnos, ali ne mogu da dožive ejakulaciju. Navikli su na ruku. Terapijom ih navikavamo da ženska ruka to uradi, a ne njihova i onda smo već uspeli dosta da bismo došli do te situacije da to krene. Muškarci čak prave razliku da li je u pitanju leva ili desna ruka", rekao je dr Milošević.