ZANEMEĆETE KAD ČUJETE KOLIKO OVA ŽENA IMA GODINA! Detaljno objasnila kako uspeva, a za ovo PRAVILO ALKOHOLA niko ne zna

Belinda Norton je nastavnica fizičkog vaspitanja i sertifikovani trener, a u nastavku otkriva tajnu mladolikog izgleda.

Izvor: Instagram/Screenshot/belinda.n.x

Belinda Norton je 45-godišnja žena čijem se izgledu dive svi. To duguje načinu života koji svakodnevno praktikuje. Belinda radi kao nastavnica fizičkog vaspitanja i sertifikovani trener, a majka je dvoje dece.

Ono što je zanimljivo, to je da Belinda ističe da je moguće da izgledate mlađe bez preteranog odricanja. Kako kaže, ključ uspeha je u "uravnoteženom" načinu života. Odlučila je da otkrije svoje tajne, ali i pravila kojih se pridržava kada pije alkohol.

"Svakodnevno me ljudi pitaju isto, pa hajde da razgovaramo o konzumiranju alkohola i kako da stvorimo uravnotežen zdrav i fleksibilan život. Uvek se držite kvalitetnog alkohola i pijte manje nego inače. Samim tim, nećete trošiti previše, a konzumiraćete alkohol veoma umereno i promišljeno", istakla je Belinda.

Evo koja pravila preporučuje Belinda:

Pijte više vode

"Unosite što više vode za čišćenje kože i celog tela. Znam da je ovo kliše, ali zaista funkcioniše. Ja lično pijem i toplu i hladnu vodu. Osim toga, jedem kockice leda i uvek popijem veliku čašu vode pre spavanja i ujutru, odmah nakon ustajanja. Uvek započnite svaki obrok sa velikom čašom vode".

Jedite borovnice svaki dan

"Jedite borovnice za doručak, bilo u smutiju, smrznute u jogurtu ili samo njih, samo ih pojedite. Prepune su antioksidansa i bogate vitaminima, a istraživanja navode da imaju odlična svojstva protiv starenja, zbog svojih kognitivnih prednosti. Ovi mali plodovi bogati su vitaminima K i C, a takođe je utvrđeno da poboljšavaju kvalitet naše krvi, čime se poboljšava i naše kardiovaskularno zdravlje. Borovnice sprečavaju rizik od nastajanja bolesti".

Manje kardio treninga, više tegova lakših težina

"Pokušajte manje da trčite. Trčanje jeste dobro, ali sam otkrila da je preterano trčanje kontraproduktivno za našu najbolju formu tela. Tokom godina, značajno sam skratila svoje ciljeve u trčanju. Nekada sam trčala previše, a to je stvorilo takav stres u mom telu, da sam počela brže da starim. Sada trčim samo 3 km do 7 km. Inače, preferiram hodanje i tegove sa lakšim težinama.

Jedite hranu koja poboljšava zdravlje kože

"Pokušajte da jedete spanać najmanje pet puta nedeljno, u salatama, dodat jajima ujutru ili tokom večere npr. Jednom dnevno obavezno užinajte bademe, dovoljna je jedna šaka. Jedite losos najmanje dva puta nedeljno. Bogat je proteinima, ribljim uljima i dobrim mastima za vašu kožu. Jedite povrće u svakom obroku".

Izbegavajte prerađenu hranu

"Trudite se da ne jedete prerađenu hranu i izbegavajte računanje kalorija, jer je to smešan način života. Prerađena hrana ne igra nikakvu ulogu u procesu starenja".

Izbegavajte pijuckanje iz slamčica

"Onie stvaraju bore oko vaših usana, baš kao i kada konzumirate cigaretu".

Idite na masažu

"Na masažu ne treba gledati kao na luksuz. To je zdrava potreba, kao i odlazak kod zubara ili bilo kog drugog lekara. To je preventiva koju treba da obavite jednom mesečno ili makar na šest meseci, kako bi se izbegle povrede. Pokretljivi mišići znače manje bola i manje kidanja ili daljeg oštećenja ligamenata. I ne samo to, masaža stvara bolju pokretljivost i 'ispire' neželjene toksine, stvarajući mlađe telo i ton kože".

Ipak, Belinda ne krije da pije alkohol, koji je prvi na listi za izbacivanje kada želimo da smršamo.

"Pijte polako i uživajte u ukusu. Između pića uvek treba da uzimate vodu. Probajte bezalkoholne koktele između pića, ali meni je omiljeno da pijem kokosovu vodu između dve čaše alkohola", rekla je Belinda i objasnila šta radi ako popije više nego što bi trebalo.

"Moj trik je tost bez glutena i sa avokadom. Pre spavanja popijem zeleni čaj i litar vode", otkrila je ona i dodala:

"Kada jedemo šećer, voćni sok ili rafinisane ugljene hidrate, sve ide pravo u jetru, gde počinje da se proizvodi mast, izazivajući insulinsku rezistenciju i hronično povišen nivo insulina u krvi", otkrila je.