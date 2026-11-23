Muzej Starog Akropolja u Atini ponovo je otvoren nakon gotovo dvije decenije. Modernizovana zgrada iz 1874. godine sada koristi i vještačku inteligenciju za prikaz drevnog svijeta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muzej Starog Akropolja ponovo je otvoren u Atini nakon gotovo 20 godina od zatvaranja, na ceremoniji kojoj je prisustvovao premijer Kirijakos Micotakis.

Zgrada, završena 1874. godine i smještena na samo nekoliko metara od hrama Partenon na brdu Akropolj, prikazuje drevne arhitektonske fragmente, zavjetne prinose, natpise i više od 800 arheoloških artefakata iz drevne Atine.

"Reintegrisali smo muzej u živo tkivo arheološkog nalazišta i grada u cjelini", rekao je Micotakis na otvaranju.

Prva namjenski izgrađena muzejska zgrada u savremenoj Grčkoj

Ovo je prva zgrada u savremenoj Grčkoj koja je namjenski izgrađena kao muzej. Zatvoren je 2007. godine, kada su njegove kolekcije prebačene u novi Muzej Akropolja, u podnožju istog brda, prenosi agencija DPA.

Zgrada je potom djelimično korištena za kancelarije koje su pripadale administraciji Akropolja i kao skladište za arheološke nalaze.

Vještačka inteligencija oživljava drevni svijet

Osim prikazivanja drevnih artefakata i arhitektonskih fragmenata, modernizovani muzej sada koristi i vještačku inteligenciju da bi na zanimljiv način oživio drevni svijet.

Posjetioci mogu da se dive digitalnoj rekonstrukciji friza Partenona, uključujući Elginove mermere, koji se trenutno nalaze u Britanskom muzeju u Londonu, a koje Grčka već godinama traži nazad.

(Mondo)