Vladimir Volkov je uhapšen zbog posjedovanja nelegalnog oružja i sada se čeka da u Višem javnom tužilaštvu da iskaz. Ovo su svi do sada poznati detalji slučaja.
Nakon što je prvo priveden zajedno sa dvije osobe, sada je Vladimir Volkov, prema navodima "Telegrafa", uhapšen i određeno mu je zadržavanje od 48 sati u pritvorskoj jedinici prije nego što bude upućen na davanje iskaza u Više javno tužilaštvo.
Volkova je Interventna jedinica policije zaustavila oko 11 časova u nedjelju u Dunavskoj ulici i tom prilikom je u njegovom automobilu nađen pištolj marke "glok" i jedna tableta. Sa njim su u kolima bile dvije osobe S. R. (28) i A. Đ. (36).
Policija je u pretresu, prema navodima "Telegrafa", pronašla pištolj marke "glok" sa okvirom i 11 metaka. Na oružju je bio izbrušen fabrički broj, što je dodatno problematično jer se tako oružju često krije porijeklo. Navodno je policija u vozilu pronašla i jednu tabletu za koju sumnja da je u pitanju opojna droga.
Kolika kazna prijeti Vladimiru Volkovu? Uhapšen zbog "gloka", ima i otežavajućih okonosti
Vladimir Volkov dugo je bio jedina svetla tačka u crno-belom timu.
Prvobitno je odlučeno da se osumnjičeni puste na slobodu, ali sada je glavni javni tužilac promijenio tu odluku. Moguće je da će on tražiti pritvor koji bi mogao da traje i do 30 dana kako bi spriječio uticaj na svjedoke, te ponavljanje krivičnog djela.
Dok se bude čekala odluka o pritvoru, forenzičari će sa zaplijenjenog pištolja skidati tragove DNK i otiske prstiju. Tu će biti utvrđeno ko je sve držao oružje u rukama, a balističari će pokušati da utvrde izbrušeni serijski broj i provjeriće da li je iz pištolja ranije pucano. Takođe će se na toksikološku analizu poslati pronađena tableta.
Šta je potencijalna kazna?
Nelegalni pištolj na javnom mjestu u automobilu bi mogao skupo da košta osumnjičene. Za neovlašćeno nošenje vatrenog oružja zaprijećena je kazna od dvije do 12 godina zatvora. Mehanički uklonjen serijski broj je teška otežavajuća okolnost.