Vladimir Volkov je uhapšen zbog posjedovanja nelegalnog oružja i sada se čeka da u Višem javnom tužilaštvu da iskaz. Ovo su svi do sada poznati detalji slučaja.

Izvor: MN Press

Nakon što je prvo priveden zajedno sa dvije osobe, sada je Vladimir Volkov, prema navodima "Telegrafa", uhapšen i određeno mu je zadržavanje od 48 sati u pritvorskoj jedinici prije nego što bude upućen na davanje iskaza u Više javno tužilaštvo.

Volkova je Interventna jedinica policije zaustavila oko 11 časova u nedjelju u Dunavskoj ulici i tom prilikom je u njegovom automobilu nađen pištolj marke "glok" i jedna tableta. Sa njim su u kolima bile dvije osobe S. R. (28) i A. Đ. (36).

Policija je u pretresu, prema navodima "Telegrafa", pronašla pištolj marke "glok" sa okvirom i 11 metaka. Na oružju je bio izbrušen fabrički broj, što je dodatno problematično jer se tako oružju često krije porijeklo. Navodno je policija u vozilu pronašla i jednu tabletu za koju sumnja da je u pitanju opojna droga.

Vidi opis Kolika kazna prijeti Vladimiru Volkovu? Uhapšen zbog "gloka", ima i otežavajućih okonosti Vladimir Volkov dugo je bio jedina svetla tačka u crno-belom timu. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press/Andrej Čukić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Prvobitno je odlučeno da se osumnjičeni puste na slobodu, ali sada je glavni javni tužilac promijenio tu odluku. Moguće je da će on tražiti pritvor koji bi mogao da traje i do 30 dana kako bi spriječio uticaj na svjedoke, te ponavljanje krivičnog djela.

Dok se bude čekala odluka o pritvoru, forenzičari će sa zaplijenjenog pištolja skidati tragove DNK i otiske prstiju. Tu će biti utvrđeno ko je sve držao oružje u rukama, a balističari će pokušati da utvrde izbrušeni serijski broj i provjeriće da li je iz pištolja ranije pucano. Takođe će se na toksikološku analizu poslati pronađena tableta.

Šta je potencijalna kazna?

Nelegalni pištolj na javnom mjestu u automobilu bi mogao skupo da košta osumnjičene. Za neovlašćeno nošenje vatrenog oružja zaprijećena je kazna od dvije do 12 godina zatvora. Mehanički uklonjen serijski broj je teška otežavajuća okolnost.