Zašto vrata javnih toaleta ne dosežu do poda? Prostor nije tu bez razloga

Da li ste primijetili da vrata kabina u javnim toaletima ne dosežu do poda? Iza ovog detalja krije se pažljivo osmišljen dizajn.

Izvor: MONDO/Dragana Todorović

Stručnjaci objašnjavaju da postoji nekoliko praktičnih razloga zbog kojih vrata kabina u javnim toaletima retko dosežu do poda. Iako se mnogi pitaju zašto su pojedini detalji u javnim toaletima osmišljeni baš tako, jedno je sigurno. Postoje opravdani razlozi za prostor između vrata i poda.

Jedan od glavnih razloga je bezbjednost. Ako nekome pozli ili doživi nezgodu u toaletu, prostor ispod vrata omogućava bržu reakciju i pružanje pomoći. Osim toga, ovakav dizajn olakšava i ubrzava čišćenje, jer omogućava lakši pristup podu. To je posebno važno u javnim prostorima, gde je čišćenje često potrebno više puta dnevno.

Kraća vrata su i jeftinija za proizvodnju i ugradnju. Kabine u javnim toaletima najčešće se izrađuju od standardizovanih modularnih elemenata, pa je takav sistem jednostavniji i jeftiniji za proizvodnju i postavljanje. Proizvođači navode i da prostor pri dnu olakšava postavljanje pregrada na podovima koji su blago nagnuti prema odvodu.

Razmak između vrata i poda ima još jednu prednost. Omogućava korisnicima da brzo procjene da li je kabina zauzeta. Naravno, diskrecija je poželjna, pa je često dovoljno uočiti sijenku ispod vrata kako bi se izbjegle neprijatne situacije.

Kraća vrata podstiču i brže korišćenje toaleta. Osećaj smanjene privatnosti može da navede korisnike da se kraće zadržavaju u kabini i prepuste je sledećoj osobi u redu.

Zanimljivo je da se smatra da ovakav dizajn može da utiče i na ponašanje korisnika, smanjujući mogućnost neprimjerenog ponašanja. Kada su ljudi svjesni da se njihovo prisustvo lako može primijetiti, veća je vjerovatnoća da će poštovati osnovna pravila čistoće i ponašanja.

Tu je i ventilacija. Otvoren prostor pri dnu omogućava lakše strujanje vazduha između kabina i ostatka toaleta. To je naročito praktično u velikim javnim toaletima koje koristi mnogo ljudi.

(MONDO)