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Ova zemlja je proglašena najboljom za život u penziji: Iznenadiće vas koje države su još na listi

Ova zemlja je proglašena najboljom za život u penziji: Iznenadiće vas koje države su još na listi

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Urugvaj proglašen najboljom zemljom za život u penziji.

Urugvaj proglašen najboljom zemljom za život u penziji Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Shutterstock/OlgaLucky

Mnogi maštaju da će penziju provesti na nekom idiličnom mjestu, van mjesta u kom su proveli cijeli radni vijek, a Urugvaj je, vjerovali ili ne, proglašen najboljom zemljom za život u penziji, piše britanski "Dejli Mejl".

Istraživanje je objavio "Globar Retirement Report" na osnovu ispitivanja kvaliteta života, mobilnosti i državljanstva, poreza, procedura i troškova života.

Ove godine je prvo mjesto zauzeo Urugvaj. Na spisku prvih 10 pozicija nalaze se evropske i udaljene destinacije.

Koje zemlje su najbolje za život u penziji?

Urugvaj je zauzeo prvo mjesto na listi najbolji zemalja za život u penziji. Naredne četiri su:

  • Mauricijus - brojne plelijepe plaže, bogata kultura, umjereni troškovi i stopa poreza od 15 odsto čine Mauricijus vrlo privlačnim. Državljanstvo se dobija nakon sedam godina, a potrebni su mjesečni prihodi od oko 1.780 evra.
  • Španija - pješčane plaže, lijepo vrijeme, brojna turistička mjesta za obilazak i umjereni troškovi života. Poreske stope nisu najbolje, a mjesečno je potrebno 2.000 evra za normalan život.
  • Kostarika - tropske džungle, lijepo vrijeme, brojne plaže i niski zahtjevi za primanja - oko 890 evra je sve što se traži. Troškovi su oko 1.820 evra mjesečno - kirija može da bude oko 850 evra, dok se za obroke u restoranima (ako se često ide) izdvaja do 150 evra.
  • Portugal - D7 viza za osobe sa pasivnim prihodima je kvalifikovala ovu zemlju visoko na ovoj listi, kao i razvijen privatni zdravstveni sektor. Tu su i povoljna klima i niska stopa kriminala, dok je za finansije dosta povoljna situacija - prosječni troškovi su 1.500 evra, a što se tiče prihoda, dovoljo je oko 850 evra mjesečno.

Koje zemlje su još na listi?

Na listi najboljih zemalja za život u penziji nalazi se još 40 država. To su:

  • Paragvaj
  • Letonija
  • Andora
  • Italija
  • Grčka
  • Čile
  • Novi Zeland
  • Austrija
  • Albanija
  • Brazil
  • Argentina
  • Panama
  • Kipar
  • Ujedinjeni Arapski Emirati
  • Malta
  • Francuska
  • Salvador
  • Peru
  • Malezija
  • Irska
  • Honduras
  • Gvatemala
  • Dominikanska Republika
  • Nikaragva
  • Zelenortska Ostrva
  • Belize
  • Zambija
  • Kolumbija
  • Namibija
  • Meksiko
  • Maroko
  • Filipini
  • Južnoafrička Republika
  • Kambodža
  • Kenija
  • Ekvador
  • Bahrein
  • Indonezija
  • Šri Lanka
  • Turska
  • Tajland

(Mondo)

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penzija penzioneri

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