Da li razumijete sopstveno dijete? Ako vam "delulu" i "rizz" zvuče kao šifra, vrijeme je za Gen Z rječnik

Ako ste posljednjih godina makar jednom čuli da je neko "krindž", da neko prosipa čaj ili "let him cook", a ostali ste da se pitate šta se upravo dogodilo - bez brige, niste jedini.

Izvor: MONDO

Generacije koje su odrasle uz društvene mreže razvile su čitav jezikkoji se ne uči u školi, već na TikTok-u, Instagramu, Jutjubu i u svakodnevnom dopisivanju. Neke od tih riječi odavno su prešle granice interneta, pa danas možete da ih čujete i u običnom razgovoru.

Ako vam Gen Z ponekad zvuči kao da govori u šiframa, evo malog rječnika koji bi mogao da vam pomogne da prevedete njihov internet jezik.

1. Rejdžbejt (ragebait)

Ako ste ikada vidjeli objavu toliko provokativnu da ste odmah poželjeli da ostavite komentar, moguće je da ste upravo naletjeli na rejžbejt.

Naziv dolazi od engleskih riječi "rage" i "bait", odnosno bijes i mamac. Riječ je o sadržaju koji je namjerno napravljen tako da izazove ljutnju, raspravu ili burnu reakciju publike. Što se više ljudi iznervira i počne da komentariše, objava dobija više pregleda i interakcija.

Drugim riječima, ako ste se iznervirali zbog videa koji tvrdi nešto potpuno besmisleno, možda je upravo to bio cilj.

2. Krindž (cringe)

Ovo je vjerovatno jedna od riječi koja je već toliko ušla u svakodnevni govor da je teško zamisliti internet bez nje. Krindž označava nešto što izaziva neprijatnost, blam ili osjećaj "ne mogu ovo da gledam". Može da bude nečije ponašanje, video, izjava, pokušaj udvaranja ili jednostavno situacija koja je toliko neprijatna da vam dođe da sklonite pogled.

Ako neko kaže "Ovo je baš krindž", poruka je jasna: "Doživljavam transfer blama".

3. Let him cook

Nemojte bukvalno da shvatate ovu rečenicu. Kada Gen Z kaže "let him cook", ne misli nužno da nekome treba da date šerpu i varjaču. Izraz se koristi kada neko radi nešto zanimljivo, ima dobru ideju ili je na dobrom putu, pa treba da ga pustite da nastavi bez prekidanja. U prenesenom značenju: "Pusti ga da završi", "Zna šta radi".

4. Rizz

Rizz je izraz za harizmu i sposobnost da nekoga privučete, naročito u romantičnom kontekstu. Ako neko "ima rizz", znači da zna da flertuje, ostavi dobar utisak i šarmira osobu koja mu se dopada. Postoji čak i izraz "unspoken rizz", a to je kada neko navodno ima toliko harizme da ne mora ni da govori.

5. Aura farming

Ako neko "farmuje auru", ne znači da uzgaja biljke, već da namjerno radi stvari zbog kojih želi da izgleda kul, samouvjereno, moćno ili harizmatično. Izraz dolazi od "aure", odnosno zamišljene energije ili utiska koji neko ostavlja i "farming", odnosno skupljanja. Aura farming je, praktično, "skupljanje poena za harizmu".

Može da se koristi kada neko namjerno pravi dramatične ili upečatljive poteze samo da bi izgledao dobro pred drugima. Ako neko izađe iz automobila uz filmski kadar, naočare za sunce i potpuno samouvjeren hod, Gen Z bi mogla da kaže: "Lik samo aura farmuje."

Posebno je zanimljivo što se izraz često koristi i ironično kada neko očigledno pokušava da izgleda kul, pa mu je to toliko očigledno da upravo zbog toga postaje smiješno.

6. Simp

Simp je osoba koja pokazuje pretjeranu naklonost prema nekome, najčešće osobi koja joj se dopada, čak i kada ta pažnja nije uzvraćena. Izraz se najčešće koristi u šali ili kao zadirkivanje. Ako neko prijatelju kaže "nemoj da budeš simp", vjerovatno mu poručuje da se previše trudi oko osobe koja mu se sviđa i da se ponaša kao "papučar".

7. Sigma

Ovo je jedan od izraza koji je od ozbiljnog internet termina postao pravi mim. "Sigma" se na internetu koristi za opis osobe koja je navodno nezavisna, samouvjerena i ne mari mnogo za tuđe mišljenje. Međutim, Gen Z ga danas često koristi potpuno ironično, naročito u memovima i kratkim video-snimcima.

8. Goustovanje (ghosting)

Goustovanje je vjerovatno jedan od izraza koji je najlakše objasniti, ali i jedan od najneprijatnijih za doživjeti. Neko sa kim ste se dopisivali, viđali ili bili u kontaktu odjednom prestane da odgovara i potpuno nestane iz komunikacije bez objašnjenja. Dakle, ako poruke ostaju na "seen-u", pozivi se ignorišu, a osoba je misteriozno nestala iz vašeg života, moguće je da ste goustovani.

9. Drip

Ako neko kaže da ima dobar "drip", ne govori o tome da mu nešto curi. Drip se odnosi na stil oblačenja, posebno kada neko ima upečatljiv, moderan ili dobro uklopljen autfit. Drugim riječima, kada neko izgleda baš dobro i ima stila, Gen Z može jednostavno da kaže: "Ima dobar drip."

10. NPC / digitalac

Ako nekoga nazovu NPC-jem, ne pričaju o novoj društvenoj mreži niti o video-igrici. NPC je skraćenica od "non-player character", odnosno lika u video-igri kojim ne upravlja igrač.

Na internetu se koristi za osobu koja djeluje kao da samo prati druge, ponavlja iste stvari ili se ponaša predvidljivo, bez mnogo sopstvene inicijative. U sličnom kontekstu može se čuti i "digitalac", kao osoba koja nije pretjerano pametna i često je predmet ismijavanja.

11.Delulu

"Delulu" je skraćena verzija engleske riječi "delusional" i koristi se za osobu koja je, blago rečeno, malo previše otišla u svoje fantazije. Najčešće se govori u šali, na primjer, kada neko vidi da mu je simpatija pogledala Instagram stori i odmah zaključi da je to znak da će se vjenčati. "Ja sam delulu" tako može da znači: "Znam da možda umišljam, ali pusti me da vjerujem u svoju verziju priče."

12. It's giving

Ako neko kaže "it's giving", ne znači da nešto bukvalno "daje". Ovaj izraz koristi se kada nešto ostavlja određeni utisak, podsjeća na neki stil, osobu, raspoloženje ili energiju. Na primjer: "It's giving 2000s" znači da nešto ima estetiku i atmosferu dvehiljaditih.

13. Ick

Ick je onaj trenutak kada vam se neko ko vam se do tada dopadao odjednom učini potpuno odbojnim. Najčešće se koristi u romantičnim odnosima i opisuje iznenadan osjećaj odbojnosti izazvan nekom sitnicom ili ponašanjem. Nekada je to nešto potpuno bezazleno, ali dovoljno da osoba izgubi interesovanje.

Dakle, ako neko kaže "dobila sam ick", to ne znači samo da joj se nešto nije dopalo, već da je odjednom nestala sva privlačnost.

14. Living rent free

Ako vam nešto "živi rent free u glavi", ne plaća kiriju, ali je tamo svejedno stalno. Izraz se koristi za nešto ili nekoga o kome neprestano razmišljamo, iako to možda uopšte ne želimo. To može da bude pjesma koja vam se vrti u glavi, nečiji komentar, smiješan video ili bivša simpatija koju nikako da izbacite iz misli.

15. Pojela / Ate

Kada Gen Z kaže da je neko "pojeo", ne govori o ručku. "Ate" se koristi kada je neko nešto uradio izuzetno dobro, odlično se obukao, odigrao scenu, otpjevao pjesmu, odradio šminku ili objavio dobar sadržaj. "Pojela je" je, dakle, kompliment. Ako neko kaže "ona je pojela ovaj outfit", poruka je da je izgledala odlično i potpuno iznijela kombinaciju.

16. Spill the tea

Ako neko traži čaj, zapravo ne govori o piću. "Spill the tea" znači otprilike "pričaj šta se desilo", odnosno "daj trač/informacije". "Tea" se koristi za zanimljive informacije, najčešće o nekoj osobi, odnosu ili događaju.

Zato "spill the tea" može da bude savremena verzija pitanja: "Ajde, pričaj sve. Šta se desilo?"

17.Green flag

Green flag je znak da je nešto dobro. Najčešće se koristi kada se govori o ljubavnim odnosima i nečijem ponašanju. Ako je neko pažljiv, poštuje granice, sluša vas i ponaša se korektno, Gen Z bi mogla da kaže da je to "green flag". Suprotno od green flaga je red flag, odnosno upozorenje da sa nekom osobom ili situacijom možda nešto nije u redu.

Na primjer, ako neko konstantno ne poštuje tuđe granice, laže ili se prema drugima ponaša loše, neko bi mogao da kaže: "To mi je baš red flag."

A ako vam se poslije svih ovih izraza čini da je za razumijevanje jedne poruke potrebno malo više od rječnika, vjerovatno ste upravo otkrili jednu od najvećih razlika između generacija: Gen Z ne koristi samo nove riječi, već ih stalno pozajmljuje iz engleskog, skraćuje, pretvara u glagole i daje im potpuno nova značenja.

(Mondo)