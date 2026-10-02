Bivša rijaliti učesnica nakon diskvalifikacije se javila sa psihijatrije: Šokirala sve objavom na mrežama

Dajana Jamini, poznata kao Amazonka, diskvalifikovana je sa početka rijalitija 'Elita 10' zbog fizičkog sukoba sa Nevenom Vukojević.

Izvor: Pink.rs/screenshot

Bivša učesnica "Elite 10", Dajana Jamini, poznatija kao Amazonka, koja je malo nakon početka emitovanja rijalitija diskvalifikovana iz rijalitija, podigla je ogromnu prašinu novom objavom.

Amazonka se oglasila novim video-snimkom direktno iz bolničke ustanove, gdje se na zidu iza nje jasno vidio natpis "psihijatrija", i otkrila da je provela nekoliko dana na hospitalizaciji.

Izvor: pritnscreen/tiktok

Snimajući se u bolnici, bivša rijaliti učesnica je opisala kako je došlo do njenog izlaska:

"Ljudi, evo sad me pustili sa psihijatrije. Javljam vam se sa psihijatrije, baba je došla da potpiše za mene. Ovdje sam završila zbog rijalitija, i evo ljudi izašla sam sa psihijatrije zbog skandala."

Nakon potvrde da je napustila ustanovu, Dajana se detaljno osvrnula na sam razlog diskvalifikacije, žestoku tuču sa Nevenom Vukojević. Izlažući svoju stranu priče, objasnila je kako je došlo do fizičkog obračuna i bacanja stvari u jezero, zbog koje je diskvalifikovana.

"Tuča sa Nevenom. Ja sam tu prsla. Nisam mogla da se suzdržim. Bacila sam joj stvari u jezero, sve što je imala. Tu smo krenuli da se bijemo. Pa upućeni ste u tu tuču sa Nevenom, snimci imaju."

Izvor: pritnscreen/youtube/ Zadruga

"Ona je bolesnica koja samo traži kadar"

U nastavku svog obraćanja, Amazonka je uputila niz oštrih optužbi na račun svoje nekadašnje cimerke, tvrdeći da je provokacija plasirana isključivo radi medijske pažnje.

(Blic.rs/MONDO)