M. S. je bio problematična osoba i veći dio svog života je, kako kažu, proveo po različitim ustanovama.

Izvor: Kurir/S.U./Društvene Mreže

M. S. (40) kog je policija odvela sinoć nakon što je u njegovoj kući kod Novog Bečeja pronađeno raskomadano tijelo njegove majke S. S. u zamrzivaču, poznat je policiji i već je imao prijave za nasilje u porodici, nezvanično se saznaje.

Kako se, takođe nezvanično, saznje on je i psihijatrijski bolesnik. Slabo se kretao po selu, a komšije kažu da ga poslednjih dana nisu ni viđale, zbog čega su mislile da u njegovoj kući nema nikoga.

Prema riječima komšija, M. S. je bio problematična osoba i veći dio svog života je, kako kažu, proveo po različitim ustanovama.

"On je bio na odvikavanju i na liječenju, bio je i iza rešetaka. Ja ga ovdje nisam vidio od 2017. godine, pa sve do aprila prošle godine. Tada se pojavio i viđali smo i policiju s vremena na vrijeme da dolazi da ga obilazi... Da li je on bio na nekoj uslovnoj slobodi ili šta već, to ne znamo, jer nismo bili bliski s njim", kaže jedan od šokiranih komšija.

Izvor: Drustvene mreze

Kako dalje navodi, oni su M. S. videli prije izvesnog vremena sa štakom.

"Imao je zavijenu ruku i nogu i hodao je uz pomoć štake, a istovremeno smo vidjeli da mu je automobil slupan, pa smo povezali da je vjerovatno imao saobraćajku. Eto, to je bilo prije dosta vremena, a u poslednje vrijeme nismo viđali da neko ulazi ili izlazi iz njegove kuće, roletne su bile stalno spuštene... Zato smo mislili da on nije tu", kaže izvor blizak slučaju.

Prema njihovim riječima, pokojna majka bila je divna žena i do penzije je radila u lokalnom domu zdravlja kao doktorka.

"Majka je već neko vrijeme živela u Zrenjaninu, a on je ovdje bio sam. Majka je dolazila da ga obilazi i tada smo je viđali. Ona je jako voljela sina i stalno ga je hvalila, sve najljepše je pričala o njemu, iako smo svi znali da on nije baš kako treba. Ona je stalno govorila: 'Moj Mića, moj Mića'", pričaju susjedi i dodaju:

"Suprug pokojne doktorke je preminuo prije par godina. On se nikako nije slagao sa sinom, čuli smo i da se prije njegove smrti desio jedan incident, poslije kog je otac preminuo, a sin odveden u ustanovu. A sa majkom je imao lijep odnos, tako smo barem mi mislili", istakli su.

Komšije kažu da su ih policijske patrole uznemirile sinoć oko 21 sat, kao i da je policija i od jutros ispred kuće strave i užasa.

"Vidjeli smo policiju ispred te kuće, a onda smo čuli da je tijelo S. S. bilo u zamrzivaču, raskomadano... Čuli smo i da je njenog sina neko vidio valjda sa sjekirom, kao i da je htio majčinim mesom da nahrani svog psa... Sad, svašta se priča, šta je od svega toga istina, ne znamo, ali svakako je jezivo i strašno", pričaju komšije.

Inače, sin nesrećne žene odveden je sinoć i navodno je smješten u psihijatrijsku ustanovu. Tijelo žene poslato je na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok i vrijeme njene smrti, a o slučaju se oglasilo i Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu koje vodi istragu.

(Kurir/Mondo)