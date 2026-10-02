Dok je umirala porodica pokojnog muža joj tražila nezamislivo: Pjevačica nije htjela ni da je sahrane kraj njega

Usnija Redžepova navodno je prošla pakao sa porodicom pokojnog muža o čemu su govorile neke njene kolege ranije

Izvor: printscreen/youtube/Suad Bajramovic

Usnija Redžepova, jedna od najvećih zvijezda bivše Jugoslavije preminula je 1. oktobra 2015. godine, nakon duge i teške borbe sa rakom.

Prema pisanju tadašnje štampe, Usnija se pred kraj izuzetno mučila. Bila je u bolovima i teško je disala, a kako su kasnije govorile komšije, posljednje dane je provela ležeći, vezana za krevet. Zbog bolesti je izuzetno smršala, do neprepoznatljivosti, jer nije mogla da ništa da jede, samo da pije vodu.

Izvor: Youtube printscreen/ JEKA MUZZIK

Međutim, postojala je priča da je u jednom trenutku Usnija bila toliko razočarana i bijesna da je navodno čak tražila da je ne sahranjuju kraj supruga.

Kako su pisali mediji tada, ona je zamjerala suprugu što neke stvari nije za života regulirao, te je sve spalo na nju.

No, šta se to zapravo desilo?

Poznato je da je Usnija Redžepova bila u višedecenijskom braku sa Slavoljubom Šešićem Šeletom koji je bio njena najveća ljubav.

Par nije krio koliko se voli, a iako nisu imali djece, to nije umanjilo njihove emocije, naprotiv.

Kada je Šele preminuo, Usnija je njegovu smrt izrazito teško podnijela, a stvari su se pogoršale jer je i pjevačica ubrzo saznala da boluje od karcinoma pluća.

Kasnije su neke Usnijine kolege govorile da je malo nakon smrti supruga pjevačice, u trenutku kada je tukla bitku za život, Šeletova porodica navodno povukla neviđene postupke, tražeći imovinu.

"Ona je mnogo propatila pred odlazak sa ovog svijeta. Šele je bio njen partner toliko dugo, sve su zajedno sticali, ali Usnija je bila ta koja je bila zvezdetina, ona je ipak imala mnogo i prije njega, a i za vrijeme braka s njim više je zarađivala… Čim je preminuo, njegovi su upali kod Usnije, koja je već tada bolovala od raka pluća, da traže da im potpiše papire da je sve njihovo. I kuća i sve što je u njoj. To ju je slomilo. Doživjela je tako razočarenje od muža… Mogu da kažem da je to i ubrzalo da njen rak na plućima napreduje. Nije joj bilo do života. Samo joj je u glavi bila ta izdaja koju je od njega doživjela", ispričala je pjevačicina bliska prijateljica za domaće medije, a da li u ovim pričama ima istine, nikada se nije saznalo.