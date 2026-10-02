"Raspadala se, a on je trošio njene pare":Stravična ispovest majke Done Ares, zbog bivšeg nije imala decu

Na današnji dan, 2. oktobra 2017. godine, preminula je pevačica Dona Ares, a njena majka otkrila je nepoznate detalje iz njenog života.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Ajka Kolaković, majka pokojne pevačice Done Ares teško se nosi sa smrću ćerke, a posebno joj teško padaju dani pred godišnjicu.

"Inače, budem dobro tokom godine, već sam našla mehanizme kako se nositi u određenim situacijama i takoreći da budem, pod znacima navoda, 'normalna'. Međutim, ovi dani kako dolaze, tako se vraćaju uspomene, osećam napetost, uznemirenost. Postajem svesna da ona nije tu...", započela je Ajka.

"Kako je ona često bila po turnejama, uvek imam nekako osećaj da je na turneji, da se njoj lepe stvari dešavaju, ali onda dođe tako ta surova istina. Uvek je u našim srcima. Tu je uvek s nama. Godišnjica je, otići ćemo da posetimo to njeno mesto. Ali je to za mene samo hladni kamen, to nije ona. Ona je bila topla duša, puna ljubavi, razumevanja, koja je živela za muziku i koja je imala osmeh od milion dolara i razumevanje za sve ljude sveta", dodala je.

Ona je otkrila i da joj ljudi iz okruženja često prilaze sa lepim uspomenama na Donu, te da joj neretko šalju i neke lepe snimce, "kavere" koje je Dona snimala ranije.

"Mislim da je ona besmrtna. Ona je bila jedinstvena pojava na ovim prostorima. Onaj ko je ovu bol preživeo i doživeo može da zna kako je to teško", govori majka pevačice.

6 meseci pre smrti pobegla iz Danske

Ajka se osvrnula i na loše stvari koje su se dešavale pre Donine smrti.

"Ima uvek nešto. Izdešavale su se ružne stvari. Za neke ljude je ona sve u superlativu govorila, ali se ispostavilo da je pogrešila. Poslednjih šest meseci života pobegla je iz Danske i provela ih je kod mene.

Po pitanju nekih konkretnih likova, tu je sama uvidela grešku. Dok je bila zaokupirana muzikom, ona je htela da to prekine i svašta nešto, ali vi znate da ima puno manipulatora koji nađu način da vas zadrže. Bila je dobar izvor prihoda, teško je to bilo nekome da pusti. Ona se nikada nije venčala, ali su živeli jedno pored drugog. Oni se jednostavno osile pored te količine novaca. Mi smo sve to videli. Ona je nama i plakala i probala da se istrgne, onda se vrati... I te osobe danas nigde nema", revolitirano priča majka Done Ares.

Izvor: Printscreen/ Youtube/Nikad nije kasno

"Nas dve smo bile zajedno dan i noć, i sve moguće i nemoguće priče ispričale. Ona je na neki način tim pričama meni očistila dušu. Sve mi je rekla. Priznala mi je kako je sama trebalo da nađe način da se iz svega toga istrgne na početku. Kad neko misli, ako si ti bolestan, da si ti maltene lud i da si debil, a on radi šta hoće...

Ona tamo u Danskoj dobije drugi recidiv, hemoterapije, raspada se, a neko se samo spakuje, uzme kofer i ode u Nemačku, u Španiju i kojekuda. Misli da si ti lud, zavarava te. Kaže: 'Ja idem zbog tih i tih stvari.' Kako je ona bila udaljena, nije htela nas da nervira. Ona je te mnoge stvari tada prećutala, pa ih je tek posle rekla. Pa dopisivanje sa kojekakvim osobama i razbijanje telefona... Ma prestrašno. Šta da kažu slabe devojke kad je Dona, kojoj je stvarno imala gard, to istrpela."

Otkrila je i koja je Donina neostvarena želja bila:

"Da se ostvari kao majka, ali zbog manipulatora nije mogla. Ona je meni u jednom momentu rekla, pošto je čovek nekontrolisano trošio pare koje su dolazile, da je on nju pitao: 'Od čega ćemo mi onda živeti?' Mislim, mi smo se šokirali svi. Dobrostojeći smo kao porodica i uvek smo joj govorili: 'Imaš nas, uvek možeš od nule da kreneš, samo se reši negative.'

Imala je ona normalnog dečka, ali eto, ovaj je našao posle način da sve to razvrgne kad je video koliko je ona krenula da zarađuje. Taj dečko i moj muž, dok je bio živ, oni su plakali kad se ta istina saznala. On se predstavljao kao menadžer, menadžer... A ovde je tražio načina da jednostavno manipuliše i da je otrgne od svega toga."

Na pitanje da li se ta osoba ikada javila, Ajka je rekla:

"Nije. U Danskoj nikakav status nije postigao, a ona je postigla sve. Nije hteo da radi, ko fol, neke časove onlajn držao. Tu su bile prevare, incidenti, odlasci, ona ostajala sama. Jednom je došao, ja sam bila u kući u trpezariji. On kao kupio grožđe, doneo joj, a Dona već pobegla od njega. Kaže on njoj: 'Znaš, mogla bi ti meni ostaviti tu žutu karticu.'

A ta žuta kartica je iz Danske. Kod Danaca je drugi sistem potpuno. Ako druga osoba uzme karticu i ako vide da se to nešto za nekontrolisane stvari koristi, nema, odmah država interveniše... Tako da sam se uverila sve ko je i šta je on, i šta je njemu jedino bilo važno do poslednjeg dana", zaključila je na kraju majka Done Ares.

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(Kurir.rs/MONDO)