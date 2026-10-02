Kapetan Smit Mačar opisao je kako je, povrijeđen i pod napadom kopilota, uspio da otvori vrata kokpita aviona kompanije Flajdubai sa više od 170 putnika i omogući drugima da uđu i pomognu.

Izvor: YouTube printscreen

Indijski pilot aviona kompanije Flajdubai, kojeg je napao kopilot, rekao je da je bio odlučan da ne dozvoli da drugi poginu. Povrijeđen je uspio da otvori vrata kokpita i omogući drugima da uđu i pomognu, prenosi BBC.

Kapetan Smit Mačar rekao je da je ležao na podu i da ga je kopilot i dalje napadao kada je shvatio da avion sa više od 170 putnika gubi visinu i da mora nešto da preduzme.

"Ležao sam povrijeđen na podu, ali sam rekao sebi da još jednom pokušam da otvorim vrata iznutra", ispričao je tokom video-poziva sa indijskim premijerom Narendrom Modijem.

"Drugi su ušli i takođe pomogli da se situacija stavi pod kontrolu. Naravno, borio sam se za sopstveni život, ali sam istovremeno znao da neću dozvoliti da drugi umru", dodao je.

Avion izgubio više od 5.200 metara visine

Avion na letu FZ1073, koji je u srijedu rano ujutru poletio iz Dubaija za Tel Aviv, naglo je izgubio više od 5.200 metara visine, oko dva i po sata nakon polijetanja.

Najprije je kontroli letenja poslat signal za vanrednu situaciju, a zatim je aktiviran transponderski kod 7500, koji označava otmicu aviona.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kasnije je rekao medijima da je jedan pilot izbo drugog, prije nego što je "očigledno pokušao da sruši" avion.

Nakon što su putnici savladali napadača, dvojica pilota koji su se u avionu nalazili kao putnici preuzela su upravljanje i bezbjedno sletjela na aerodrom u Tabuku, na sjeverozapadu Saudijske Arabije, u 6.58 po lokalnom vremenu.

Mačar, kojeg je Netanjahu nazvao "pravim herojem", prevezen je u bolnicu u Tabuku, a zatim avionom u Abu Dabi. Prema izvještajima, njegovo stanje je stabilno.

Istražuje se moguća povezanost sa terorizmom

Netanjahu je za Foks njuz rekao da je napadač državljanin Omana i da nalazi istrage ukazuju na to da je prošao kroz "islamističku radikalnu indoktrinaciju".

Prema njegovim riječima, nakon što su putnici i članovi posade savladali i vezali napadača, on je dovikivao posadi: "Ubijte me, ubijte me".

"Zato je jasno da je bio suicidalan - to nije upitno", rekao je Netanjahu.

Ujedinjeni Arapski Emirati pokrenuli su istragu kako bi utvrdili "da li je incident bio povezan sa bilo kakvom terorističkom aktivnošću ili namjerom", objavila je državna novinska agencija te zemlje.

"Znam šta se dešava sa avionom i zatvorenih očiju"

Na društvenim mrežama u Indiji pojavile su se brojne poruke podrške Mačaru nakon što je objavljen njegov identitet.

Pilot je Modiju rekao da leti već 17 godina i da "može da prepozna šta se dešava sa avionom čak i zatvorenih očiju".

Premijer mu je poručio da su "njegova hrabrost, strpljenje i brzo donošenje odluka spasli živote tolikih ljudi" i da je cijela zemlja ponosna na njega.

Indijska ambasada u UAE saopštila je u četvrtak da je Mačar "dobrog zdravstvenog stanja i da se dobro oporavlja". Ambasador Dipak Mital rekao je da je "ponosan na kapetana Smita zbog njegove hrabrosti" i da ga je susret sa njim "veoma umirio".

"Na ovu ranu ne gledam kao na ranu, jer bi mi to dodatno otežalo oporavak", rekao je Mačar.

"Gledam na nju kao na putovanje koje polako napreduje i za koje će biti potrebno vrijeme, ali sam uvjeren da ću se oporaviti i ponovo biti u dobroj formi i zdrav."