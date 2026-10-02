Vrijednost ugovora za projektovanje i izgradnju dionice iznosi 237,47 miliona eura sa uračunatim PDV-om, a sredstva za realizaciju projekta biće obezbijeđena iz kapitalnog budžeta.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Pripremni radovi na izgradnji obilaznice oko Budve trebalo bi da počnu u ponedjeljak, saopšteno je iz Monteputa.

Planirana dionica protezaće se od petlje Markovići do petlje Lastva Grbaljska, a njenom izgradnjom trebalo bi da se tranzitni saobraćaj izmjesti iz gradskog područja Budve, prenosi CdM.

“Njena izgradnja treba da omogući izmještanje tranzitnog saobraćaja iz Budve i doprinese smanjenju saobraćajnih gužvi, posebno tokom ljetnje turističke sezone”, navode iz Monteputa.

Vrijednost ugovora za projektovanje i izgradnju dionice iznosi 237,47 miliona eura sa uračunatim PDV-om, a sredstva za realizaciju projekta biće obezbijeđena iz kapitalnog budžeta.

Ugovor su krajem juna potpisali Monteput i konzorcijum izvođača koji čine Briv Construction, Herc gradnja, Hering, IPSA Institut i Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation.

Stručni nadzor nad projektovanjem i izvođenjem radova povjeren je kompaniji Građevinski institut – Centralna putna laboratorija. Monteput je sa tom kompanijom početkom jula zaključio ugovor kojim je definisan nadzor nad realizacijom projekta.