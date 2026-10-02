Džinovski kit ulješura potopio je jahtu na Južnom Pacifiku, a četvoro članova posade borilo se 18 sati za život na otvorenom moru prije nego što su spaseni.

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Džinovski kit ulješura probio je trup 16 metara duge jahte "Tai Tam" na Južnom Pacifiku, oko 460 kilometara sjeverno od ostrva Norfok, primoravši četvoro jedriličara (iz Australije, Novog Zelanda i Francuske) na cjelodnevnu borbu za opstanak.

Sudar sa jatom kitova dogodio se u subotu oko podneva. Od siline udarca uništen mehanizam za upravljanje, a voda je počela naglo da ulazi kroz pukotine na trupu. Posada je odmah poslala poziv za pomoć, pa je Ratno vazduhoplovstvo Novog Zelanda poslalo izviđački avion radi radio-veze i usmjeravanja spasavanja, prenosi Daily Mail.

Jedriličari su satima ručno izbacivali vodu i građevinskom pjenom zatvarali rupe. Kasno u noći prešli u čamac za spasavanje, a potom presjekli konopac kojim su bili vezani za jahtu kako ih plovilo koje tone ne bi povuklo na dno.

Nakon 18 sati od sudara, u nedelju u šest ujutru, sve članove posade živog i zdravog izbavio je veliki teretni kontejnerski brod.