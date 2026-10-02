Džinovski kit ulješura potopio je jahtu na Južnom Pacifiku, a četvoro članova posade borilo se 18 sati za život na otvorenom moru prije nego što su spaseni.
Džinovski kit ulješura probio je trup 16 metara duge jahte "Tai Tam" na Južnom Pacifiku, oko 460 kilometara sjeverno od ostrva Norfok, primoravši četvoro jedriličara (iz Australije, Novog Zelanda i Francuske) na cjelodnevnu borbu za opstanak.
Sudar sa jatom kitova dogodio se u subotu oko podneva. Od siline udarca uništen mehanizam za upravljanje, a voda je počela naglo da ulazi kroz pukotine na trupu. Posada je odmah poslala poziv za pomoć, pa je Ratno vazduhoplovstvo Novog Zelanda poslalo izviđački avion radi radio-veze i usmjeravanja spasavanja, prenosi Daily Mail.
Jedriličari su satima ručno izbacivali vodu i građevinskom pjenom zatvarali rupe. Kasno u noći prešli u čamac za spasavanje, a potom presjekli konopac kojim su bili vezani za jahtu kako ih plovilo koje tone ne bi povuklo na dno.
Nakon 18 sati od sudara, u nedelju u šest ujutru, sve članove posade živog i zdravog izbavio je veliki teretni kontejnerski brod.