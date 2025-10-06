Predstava “Naličje” na 65. Internacionalnom teatarskom festivalu MESS

Predstava “Naličje”, autorski projekat reditelja Borisa Liješevića, biće izvedena sjutra na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u 19:30h, u okviru trakmičarske selekcije 65. Internacionalnog teatarskog festivala MESS.

Izvor: CNP/ Duško Miljanić

,,Ovogodišnje izdanje Festivala se održava od 04. do 11. oktobra. Pored glavnog takmičarskog programa u kojem će biti izvedene predstave iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Litvanije, Rumunije, Slovenije i Španije, biće realizovano i novo izdanje Malog MESS-a, OFF MESS-a i Dramadžiluka, te predstava „Puls“, u režiji Ermina Brava iz All Inclusive programa", navodi se u saopštenju CNP-a.

„Naličje“ govori o savremenom crnogorskom društvu: o vremenu u kojem vrijednost novca potiskuje sve druge vrijednosti, a dužnička stvarnost razotkriva rastuću granicu moralne tolerancije.

Uloge tumače: Aleksandar Radulović, Lazar Đurđević, Anđela Marunović, Kristina Obradović, Žana Gardašević- Bulatović, Nada Vukčević, Jadranka Mamić, Danilo Čelebić, Zoran Vujović, Ana Vujošević, Mirjana Spaić, Tihana Ćulafić, Jelena Minić, Jelena Nenezić, Sanja Vujisić, Julija Milačić Petrović Njegoš, Jovan Dabović i Jovana Brnović.

Dramaturzi predstave su Stela Mišković i Stefan Bošković, kostimografkinja je Lejla Hodžić, scenografkinja Andreja Rondović, kompozitorka Nina Perović, koreografkinja Tamara Vujošević Mandić, asistentkinje režije Nataša Milićević i Mirjana Spaić, asistentkinja scenografije Jelena Ivančević, asistentkinja kostimografkinje Gordana Bulatović, a izvršni producent Danilo Milatović.

,,Predstava je na ovogodišnjem 70. Sterijinom pozorju u Novom Sadu osvojila čak dvije nagrade: Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje pripala je Aleksandru Raduloviću za ulogu Vuka, dok je Sterijinu nagradu za režiju osvojio Boris Liješević. Takođe, predstava je osvojila dvije nagrade i na 27. Teatar festu “Petar Kočić“ u Banjoj Luci i to: Specijalnu nagradu za vizuelni identitet predstave, za scenografiju i kostim, kao i nagradu “Korak u hrabrost“ za predstavu u cjelini", piše u saopštenju.