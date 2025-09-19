Svečano otvoreno treće izdanje Budva Sports and Arts Film Festivala, dodijeljene nagrade legendarnim sportistima

Cilj BSAFF je da ponudi jedinstvenu platformu za prikazivanje inspirativnih filmskih priča koje slave sportsku izvrsnost i umjetničku kreativnost, doprinosi kulturnom bogatstvu i podstiče razvoj olimpijskih vrijednosti u regionu.

Izvor: Mediabiro

Treći Budva Sports & Arts Film Festival, BSAFF, sinoć je svečano otvoren u Budvi, te će se od 19. do 21. septembra izuzetni filmovi sa sportskom tematikom prikazivati u kongresnoj sali hotela Avala i na platou između crkava u Starom gradu u Budvi.

Podsjetimo, Međunarodni festival sportskog, umjetničkog dokumentarnog i igranog filma kreiran je 2023. godine s misijom da promoviše sport, umjetnost i kulturu kroz film. Cilj BSAFF je da ponudi jedinstvenu platformu za prikazivanje inspirativnih filmskih priča koje slave sportsku izvrsnost i umjetničku kreativnost, doprinosi kulturnom bogatstvu i podstiče razvoj olimpijskih vrijednosti u regionu.

“Veoma je značajno što se ovaj festival održava po treći put i prerasta u dobru tradiciju. Sada kada smo došli do treće godine, idemo i do 33. sigurno. Ova manifestacija je značajna ne samo za Budvu, već i za Crnu Goru. Tokom festivala prikazaće se 25 filmova u takmičarskoj konkurenciji, kao i dva filma za djecu. Imamo filmove bukvalno iz cijelog svijeta. Ove godine je pristiglo 1,167 filmova. Mislim da smo pravi izbor napravili što od filmova iz Crne Gore, sa Balkana do cijelog svijeta,” naveo je osnivač i direktor festivala Miloš Todorović.

Festival je podržan od strane Međunarodne federacije sportskog filma i televizije (FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs). U saradnji s organizacijom FICTS koja broji preko 130 članova, Crna Gora je ponosno postala dio ove prestižne mreže.

Na svečanom otvaranju prisutne je u ime FICTS-a pozdravio generalni sekretar Enzo Cappiello. “Zahvalni smo Opštini Budva što je već treću godinu domaćin ovog festivala. Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Milošu Todoroviću koji je osnivač ovog festivala i koji je pokazao veliku želju i posvećenost da organizuje ovakav događaj u Budvi. Želim svima da u narednim danima uživaju u filmovima i festivalu. Sport je moć, a olimpijci su među nama,” poručio je Cappiello.

Na značaj održavanja manifestacije kao što je BSAFF u Budvi, ukazao je predsjednik Opštine Budva, Nikola Jovanović koji je i otvorio treće izdanje festivala.

“Budva Sports & Arts Film Festival je za vrlo kratko vrijeme uspio da izraste u prepoznatljiv kulturni događaj koji već sada zauzima značajno mjesto na kulturnoj mapi Crne Gore, ali i šireg regiona. Treće izdanje festivala potvrđuje njegov kontinuitet i jasno pokazuje da ova manifestacija iz godine u godinu dobija na prepoznatljivosti, raznovrsnosti i bogatstvu sadržaja. To je rezultat predanog rada organizatora, njihove vizije i entuzijazma, ali i podrške naših građana i publike čije prisustvo svjedoči da Budva zna da cijeni umjetnost i da želi da njeguje događaje koji obogaćuju zajednicu i oplemenjuju naš svakodnevni život,” ispričao je Jovanović.

Uz Opštinu Budva kao pokrovitelja festivala, snažnu podršku realizaciji trećeg BSAFF pružaju generalni sponzori Turistička organizacija Budva, Proteini.si, EKO Fond Crne Gore i Crnogorski olimpijski komitet (COK). U ime COK-a na svečanom otvaranju govorio je predsjednik Dušan Simonović.

“Sport je dio kulture jednog naroda i mislim da je kroz ovakve manifestacije najbolje predstaviti se i pokazati ono najbolje što imamo. Mislim da Budva zaslužuje jedan ovakav festival. On će iz godine u godinu rasti i siguran sam da će trajati, biti za dobro crnogorskog sporta, sporta uopšte i nas koji se bavimo ovim poslom na jedan konkretan način,” saopštio je Simonović.

Na ovogodišnjem izdanju BSAFF takmiči se 25 filmova u sedam kategorija, a publiku očekuju priče koje inspirišu, pokreću i mijenjaju.

Na kraju festivala biće dodijeljeno sedam nagrada: Gran pri, Najbolji kratki film, Najbolji srednjemetražni dokumentarni film, Najbolji dugometražni dokumentarni film, Najbolji scenario, Najbolja režija, Film sa najvećim edukativnim potencijalom.

O tome kojim filmovima će pripasti te laskave titule odlučivaće žiri u sastavu: režiser i producent Ivica Vidanović – predsjednik žirija; predsjednik Savjeta RTCG Veselin Drljević i novinar Dnevnih novina Dan, Davor Katić.

Režiser Ivica Vidanović istakao je da je pred žirijem izazovan zadatak.

“Autoru je uvijek izazovno gledati filmove kolega, a još izazovnije je ocjenjivati nečiji rad. Zaista smatram da je svako filmsko djelo koje nastane velika pobjeda sama po sebi. Značaj ovog festivala je da pospješi neke mlade, nove autore koji možda još nisu ušli u svijet sporta da ih privuče sportskim temama koje su veoma interesantne za filmovanje, jer sport je nešto što je dio masovne kulture i masovnog poznavanja. Sportski junaci su postali globalni junaci i nešto sa čime je prije svega najmlađa publika opčinjena. Film je u velikoj mjeri timski, baš kao i sport, te je to u velikoj mjeri najbliža vezivna tvar između sporta i filma,” ispričao je Vidanović.

Svečano otvaranje trećeg BSAFF bilo je prilika i da se dodijele priznanja za životno djelo legendama sporta, te nagrada iz oblasti fotografije koja doprinosi promociji sporta, kulture i umjetnosti.

Dobitnici nagrade za životno djelo ove godine su Vlado Šćepanović, bivši košarkaš, Dragoljub Kopitović, karatista i trener, Maja Savić, bivša crnogorska rukometašica, Maja Poljak, članica Hrvatskog olimpijskog odbora i bivša reprezentativka u odbojci, Ljubomir Radanović, bivši jugoslovenski fudbaler, Goran Rađenović, bivši vaterpolista i predsjednik PVK “Budva Budvanska

rivijera” i Predrag Vučković, ekstremni fotograf.

Filmovi će danas, 19. septembra biti prikazivani u kongresnoj sali hotela Avala od 9:00 do 18:17h, kao i na platou između crkava u Starom gradu od 19h.