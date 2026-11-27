Iz VDT-a naglašavaju da kažnjavanje učinilaca nije dovoljno ukoliko oni zadrže finansijsku korist ostvarenu izvršenjem krivičnih djela.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sankcionisanje počinilaca krivičnih djela ne može imati puni efekat ukoliko imovina stečena nezakonitim aktivnostima ostane u njihovom vlasništvu ili bude prenesena na povezana lica. Upravo zbog toga Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) uvodi unaprijeđene procedure za istovremeno sprovođenje krivičnih i finansijskih istraga, sa posebnim fokusom na pronalaženje i oduzimanje nezakonito stečene imovine, prenosi CdM.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković usvojio je Smjernice za postupanje državnih tužilaca u finansijskim izviđajima i finansijskim istragama. Njihov cilj je unapređenje primjene Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kao i usklađivanje postupanja sa međunarodnim standardima.

Iz VDT-a naglašavaju da kažnjavanje učinilaca nije dovoljno ukoliko oni zadrže finansijsku korist ostvarenu izvršenjem krivičnih djela.

„Samo izricanjem krivične sankcije ne ostvaruje se u potpunosti svrha kažnjavanja i odvraćanja od vršenja krivičnih djela ukoliko imovinska korist ostane u posjedu učinioca ili s njim povezanih lica“, navodi se u saopštenju.

Smjernicama je predviđeno da tužioci, uporedo sa krivičnim postupkom, sprovode i finansijske provjere, kako bi se što ranije identifikovala imovina za koju postoji sumnja da potiče iz kriminalnih aktivnosti. Poseban akcenat stavljen je na pravovremeno otkrivanje i obezbjeđivanje takve imovine.

Dokument donosi i jasnije kriterijume za procjenu kada postoji osnov za pokretanje finansijskog izviđaja ili istrage. Sumnju mogu izazvati nesrazmjera između vrijednosti imovine i prijavljenih zakonitih prihoda, velike gotovinske transakcije bez opravdanog ekonomskog razloga, kao i sticanje skupocjene imovine bez dokaza o odgovarajućim izvorima finansiranja.

Predmet interesovanja tužilaca biće i slučajevi u kojima se vlasništvo prikriva preko drugih osoba, osnivanje ili korišćenje povezanih kompanija koje nemaju stvarnu poslovnu aktivnost, učestali prenosi imovine, ali i druge okolnosti koje mogu upućivati na pranje novca, prenosi CdM.

Nove procedure obuhvataju kompletan tok finansijske istrage. To podrazumijeva početnu procjenu, pribavljanje informacija od državnih organa, finansijskih institucija i nadležnih registara, sprovođenje finansijskih analiza i vještačenja, kao i iniciranje privremenih mjera radi sprečavanja raspolaganja imovinom.

Istrage će obuhvatati širok spektar imovine – od stanova, kuća i zemljišta, preko bankovnih računa, automobila, plovila i hartija od vrijednosti, do kriptoimovine. Posebna pažnja predviđena je i za provjeru imovine javnih funkcionera.

Jedan od važnih segmenata novih smjernica odnosi se na međunarodnu saradnju. Tužioci će posebnu pažnju posvetiti identifikovanju imovine koja se nalazi van granica Crne Gore, uz korišćenje međunarodnih mreža za saradnju i mehanizama međunarodne pravne pomoći.

Precizirane su i obaveze tužilaca u vezi sa poštovanjem zakonskih rokova, uključujući završetak finansijske istrage, donošenje odluke o obustavi postupka ili podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi.

U VDT-u ocjenjuju da će primjena ovih smjernica doprinijeti efikasnijem radu tužilaštava i jačanju institucionalnih mehanizama za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Krajnji cilj je da nezakonito stečena imovina ne ostane dostupna počiniocima krivičnih djela, niti da se njenim prenosom na druga lica izbjegne trajno oduzimanje.