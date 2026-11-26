Manuel Nojer ponovo se razvodi, nakon što je prevario trudnu suprugu Aniku sa mlađom djevojkom.

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Jedan od najboljih golmana svih vremena Manuel Nojer (40) ponovo se razvodi. Njegov brak sa Anikom Bizel Nojer nije trajao dugo (svega nešto duže od godinu dana) i par se razvodi samo dva mjeseca po rođenju drugog sina. Kako navode njemački mediji, razlog je nevjerstvo.

Nojer je navodno u vezi sa 23-godišnjakinjom čije ime nije objavljeno, a s kojom je proveo vrijeme i u Brazilu, tokom oporavka od povrede. Njih dvoje viđeni su zajedno, a Nojer je suprugu prevario dok je bila trudna.

Manuel Neuer returned to Munich from Brazil with the woman he was spotted with. Bayern sources told BILD that the woman is Neuer's physiotherapist. But BILD did a research and knows that Neuer and the woman have a connection that goes far beyond that. She's 23 years old [@BILD] https://t.co/W28rTkr26A — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en)November 24, 2026



Da nije puko nagađanje medija, govori i objava Anike Bizel Nojer na društvenim mrežama na ovu temu:

Footballs biggest controversy just got unfolded.41 yr old Bayern Munich goalkeeper Manuel Neuer was caught cheating on his pregnant wife.The statement released by his wife(Anita Neuer) today: https://t.co/eH8m2SE1JQ — Bâlør Jnr (@gospel29297)November 26, 2026



Slavni golman je navodno već mjesecima unazad u vezi sa ovom 17 godina mlađom djevojkom, za koju je Anika Bizel Nojer sumnjala dok je bila u posljednjim mjesecima trudnoće, posebno zbog njegovog čestog odsustva. Ubrzo nakon što se porodila, Manuel Nojer rekao je supruzi da želi razvod.

Već jedan brak mu propao

Za Manuela Nojera ovo je drugi propali brak. Od 2017. do 2020. godine kapiten Bajerna bio je u braku sa jahačicom dresurnog jahanja Ninom Nojer. Prije toga je nekoliko godina bio u vezi sa Katrin Gilh. Njihov raskid je objavljen ubrzo nakon trijumfa Njemačke na Svjetskom prvenstvu 2014. godine.

Nojerov prvi brak takođe se završio razvodom i njegov privatni život ponovo je postao centralna tema u njemačkim medijima, u kojima se prethodnih mjeseci pisalo o legendinim velikim kiksevima i ogromnim problemima sa povredama.