Prva dostava dronom za Džima Brenana završila se nesrećom.

Izvor: Jim Brennan

Amazonov dron za dostavu paketa pao je na krov garaže u Mičigenu, svega nekoliko trenutaka nakon što je kupcu ostavio šampon u dvorištu.

Bila je to prva dostava dronom za Džima Brenana iz mjesta Hantington Vuds. Paket je uspješno isporučen, ali je dron prilikom uzlijetanja zakačio optički kabl.

Prema Brennanovim riječima, dron je ostao bez jednog propelera i završio na garaži njegovog komšije. Srećom, u incidentu niko nije povrijeđen.

Mnogo više komplikacija bilo je prilikom uklanjanja letjelice. Dron se zaglavio između krova i električnog kabla, zbog čega je Amazonovoj ekipi bila potrebna pomoć elektrodistribucije. Cijela intervencija trajala je oko tri sata.

Brenanov komšija dobio je poklon-karticu u vrijednosti od 100 dolara, a Amazon mu je ponudio i da pokrije troškove eventualne štete na krovu.

Amazon je u saopštenju naveo samo da je dron „sletio na šupu“, ne iznoseći dodatne detalje o incidentu. Kompanija tvrdi da su ovakvi slučajevi izuzetno rijetki, ističući da je tokom ove godine dronovima isporučila stotine hiljada paketa.

Ovo nije prvi put da Amazonov dron zakači kabl, a problem bi mogao biti povezan sa načinom na koji obavlja dostavu. Model MK30, koji sa teretom teži oko 38 kilograma, ne slijeće u dvorište, već se spušta na manju visinu, ispušta paket sa oko četiri metra, a zatim se ponovo podiže vertikalno.

Ukoliko se iznad dvorišta nalazi kabl, postoji mogućnost da ga dron zakači upravo tokom uzlijetanja. Sličan incident dogodio se i prije godinu dana u Teksasu, kada je jedan MK30 propelerom presjekao internet-kabl prilikom podizanja.

Prema dokumentima američke Uprave za civilno vazduhoplovstvo (FAA), MK30 posjeduje sistem za prepoznavanje i izbjegavanje prepreka. Ipak, u dokumentaciji nije precizirano da li taj sistem može da detektuje i tanke kablove, a Amazon se o tom pitanju nije oglasio ni nakon posljednjeg incidenta.

Neke druge kompanije odlučile su se za drugačiji pristup. Tako dronovi kompanije Zipline ostaju na visini od oko 90 metara, dok se paket do kupca spušta pomoću sajle.

Brenan, međutim, naredne pakete neće dobijati putem drona. Njegova kuća je, iz predostrožnosti, stavljena na listu adresa na koje Amazon neće obavljati ovakav način dostave, prenosi DroneXL.