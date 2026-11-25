Jedna radnica Prve tehničke škole u Kragujevcu, ranjena u pucnjavi, puštena je iz UKC Kragujevac na kućno lečenje, dok je druga stabilno i ostaje u bolnici.

Izvor: društvene mreže/RINA

Jedna od dve radnice Prve tehničke škole u Kragujevcu, koje su ranjene u jučerašnjoj pucnjavi, puštena je danas na kućno lečenje iz Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Kragujevac, dok je druga zadržana u bolnici na daljem ispitivanju.

Rukovodilac Urgentnog centra UKC Kragujevac, prof. dr Tatjana Lazarević, potvrdila je da su obe pacijentkinje u stabilnom stanju nakon inicijalnog zbrinjavanja na odeljenju intenzivne nege.

"Stekli su se uslovi da jedna pacijentkinja bude puštena kući, a druga prebačena na standardni nivo lečenja, gde će se nastaviti sa daljim dijagnostičkim i terapijskim procedurama", izjavila je dr Lazarević.

Ona je pojasnila da se kod otpuštene radnice sprovodi terapija predviđena za lakše telesne povrede, dok stanje njene koleginice koja ostaje u bolnici zahteva hirurški nadzor, ali bez nepredviđenih komplikacija.

"Povrede koje ima pacijentkinja za koju se nastavlja dalje lečenje su u domenu hirurške ekspertize i zahtevaju elektivan, odnosno planiran pristup, što predstavlja optimum zbrinjavanja ovakvih povreda. Nema ničeg neočekivanog, a najvažnije je da je ona u ovom trenutku stabilno i dobro", naglasila je dr Lazarević.

Podsetimo, drama u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu dogodila se juče, kada je maloletni učenik ove škole, kako se sumnja, pucao iz vatrenog oružja i tom prilikom ranio dve zaposlene.

Sudija za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu odredio je osumnjičenom učeniku pritvor u trajanju do 30 dana.