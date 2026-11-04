Savjet REM-a izrekao je stroge mjere televizijama Prva i Informer, privremeno im zabranivši emitovanje jutarnjih programa i vijesti zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Saveta Regulatornog tijela za elektronske medije (REM) Stevica Smederevac izjavio je da su na današnjoj sjednici Savjeta televizijama Prva i Informer izrečene mjere u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima koji je, kako je naveo, veoma strog i oštar.

''Izgleda da u nedostatku Savjeta više od dvjie godine, pružaoci medijskih usluga su se poprilično opustili u smislu da neće biti postupanja Savjeta. A onda se dogodilo da se savjet konstituisao i da je počeo da primjenjuje zakonske odredbe koje mora da primjenjuje i radi ono za šta je ovlašćen po Zakonu o elektronskim medijima'', rekao je Smederevac novinarima nakon pete redovne sjednice Savete REM-a.

Smederevac je rekao da je Savjet na današnjoj sednici izrekao mjere za televizije Prva i Informer, a da su televiziji Prva su izrečene dvije mere - zabrana emitovanja formata ''Vijesti'', u kom je učinjen prekršaj, na jedan dan i zabrana emitovanja Jutarnjeg programa, formata u kom je učinjen prekršaj na pet dana.

Naveo je i da je za TV Informer donijeta odluka da se zabrani format u kom je načinjen prekršaj u trajanju od sedam dana i da je riječ o emisiji informativnog karaktera "Jutro".

''S tim što u zakonu stoji i 'istovrsni formati', a definicija same odluke će biti u rukama pravne službe. To znači da bi one koje budu prepoznate kao informativni program ili slične, srodne toj emisiji u kojoj je načinjen prekršaj, mogle isto da podležu toj istoj zabrani'', rekao je Smederevac.

Istakao je da su mjere stroge i upozorio pružaoce medijskih usluga da se pridržavaju Zakona o elektronskim medijima, prije svega članova 39, 40, 42, 60, 61 i 62 naglasivši da Savjet ne može da donese blažu mjeru od one koja je propisana zakonom.

''Da li je to dobro ili nije, to će pokazati vrijeme, ali se svi nalazimo u veoma delikatnom trenutku, i članovi Savjeta koji donose odluke i pružaoci medijskih usluga na koje se te odluke odnose.

Na pitanje o zahtjevu pravnog tima TV Informer izuzeće člana Savjeta REM-a Rodoljuba Šabića, kao jednog od podnosilaca prijava protiv te televizije prilikom glasanja o izricanju mjere za TV Informer, Smederevac je rekao da u konkretnom slučaju nije Šabić podnio prijavu i da nije postojala nijedna procesna niti materijalna smetnja da učestvuje u raspravi i odlučuje o izricanju mjere.

Vidi opis "Mjere protiv Prve i Informera u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima": Oglasio se predsjednik Savjeta REM-a Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 19 / 19

Na pitanje zašto TV Informer nije bila obuhvaćena monitoringom tokom izbornog procesa, Smederevac je rekao da se o tome već govorilo i dodao da monitoring iznosi podatke, a da se kompletna slika stiče tek kad se završi čitav izborni proces.

''Nije efikasan u smislu da promptno reagujete na nešto, za razliku od prijave. Prijava je kao tužba, kao kad prekoračite brzinu, radar vas uhvati, zaustavlja vas i to je to'', rekao je Smederevac.

Podsjetio je da je Savet konstituisan dvije nedelje nakon što je počela izborne kampanje, a da službe postupaju po odlukama Savjeta, a da su kad je riječ o monitoringu primijenjene odluke Savjeta koji više ne postoji, odnosno iz 2023.godine kada je donijet plan nadzora i usvojena metodologija.

''Metodologija je usvojena u skladu sa pravilima ODIHR-a, sve je urađeno po najvišim standardima, ali pošto Savjeta nije bilo, a kampanja počinje, nije bilo druge nego da se primijeni plan koji je moguće primijeniti, a za koji postoji odluka. Informer nije postojao tada, nije bilo moguće dodati'', rekao je Smederevac.

Smederevac je rekao da je dobio eksplicitni stav službe REM-a da bi svako proširenje dovelo u pitanje kompletan započeti monitoring, jer je on trajao već dvije nedelje.

''I tada sam i kolegama u Savjetu i javnosti objašnjavao da ćemo mi faktički monitoring raditi kroz prijave koje su stizale i stižu i dalje, bilo je pitanje i na sjednici zašto radimo po hitnim rokovima. Izborna kampanja je prošla, ali svaki prekršaj koji postoji ili postoji sumnja da je učinjen, a na osnovu te sumnje urađen izvještaj, podleže pravilima koja važe u izbornoj kampanji.

Dodao je da će, bez obzira što je kampanja formalno završena, Savjet REM-a do poslednje prijave postupati kao što je postupao i tokom izborne kampanje.

Smederevac je rekao da je stiglo više od 200 prijava i da je potrebno vrijeme da ih službe obrade, kao i da nije moguće da se prijave objedine jer se, kako je objasnio, sve ne odnose na istog pružaoca medijskih usluga.

''Drugo, i kada se odnose na istog pružaoca medijskih usluga, možete uraditi spajanje predmeta samo ako su povrijeđeni isti članovi zakona, ako postoji isti zakonski osnov'', rekao je Smederevac.

Komentarišući ocjenu glavnog i odgovornog urednika TV Informer Dragana Vučićevića da je današnja odluka Savjeta REM-a cenzura, Smederevac je rekao da svako ima pravo da komentariše, pogotovo kada je u pitanju neka restrikcija.

''To je tako, niko ne voli sankcije, niko ne voli da bude kažnjavan. I razumijem da neko na koga se odnosi sankcija može biti nezadovoljan onim što će Savjet odlučiti ili konačnom odlukom koju je Savjet donio.

Smederevac je rekao da će na sjednici Savjeta u petak biti iznijeti izvještaje koji će biti završeni do sutra i da će biti stavljeni na dnevni red.

''Moguće je da za neku prijavu služba konstatuje da nema osnova, kao što je moguće da Savjet to sagleda i pokreće postupak i obrnuto da služba konstatuje da postoje povrede, ali da Savjet kaže da nećemo pokrenuti postupak. Mera će biti u utorak na sledećoj sjednici, po nekim prijavama koje su danas prošle za pokretanje postupka i za prijave koje će biti u petak na dnevnom redu sjednice'', rekao je Smederevac.

Smederevac je rekao da je na današnjoj sjednici usvojen pravilnik o postupku imenovanja članova upravnih odbora javnih servisa o kojem će, kako je rekao, biti održana javna rasprava, a da se usvajanje pravilnika očekuje za 40 do 50 dana.

Kako je objasnio, nakon toga biće raspisan konkurs za izbor članova upravnih odbora RTS i RTV ističući da je to važno za funkcionisanju javnih servisa.

Pogledajte 00:12 Red ispred REM-a Izvor: Kurir/Ilija Ilić Izvor: Kurir/Ilija Ilić

(Tačno/MONDO)