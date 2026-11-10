Gledaoci Informer televizije jutros su umjesto uobičajenog jutarnjeg programa zatekli test sliku sa logotipom televizije.

Izvor: RTL Youtube printscreen

Televizija Informer jutros od 7 časova ne emituje emisiju "Prve info", nakon što je na snagu stupila sedmodnevna mjera zabrane koju je izrekao Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM). Umjesto jutarnjeg informativnog programa, na ekranu se pojavila test slika sa oznakom Informer TV.

Izvor: informer printscreen

Zabrana emitovanja emisije "Prve info" na televiziji Informer počela je danas, 10. novembra, a umjesto uobičajenog jutarnjeg programa vidi se test slika sa logotipom ove televizije. Takođe je prikazano i vrijeme.

Time je počela primjena mjere koju je Savet REM-a izrekao ovoj televiziji u trajanju od sedam dana.

Zabrana se odnosi na termin od 7 do 8.30 časova

Televizija Informer dobila je 9. novembra rešenje REM-a kojim se privremeno zabranjuje emitovanje emisije "Prve info", ali i istovrsnih programskih sadržaja, bez obzira na eventualnu promjenu naziva ili vremena emitovanja.

Mjera se odnosi na jutarnji termin od 7 do 8.30 časova, što znači da Informer tokom narednih sedam dana neće moći da emituje taj informativni format u predviđenom periodu. Dakle, nije riječ o potpunoj zabrani rada televizije, već o privremenoj zabrani određenog programskog sadržaja.

Zašto je REM kaznio Informer?

Savjet REM-a je odluku o sedmodnevnoj zabrani donio 4. novembra, jednoglasno, zbog naročito teške povrede zakona u emisiji "Prve info".

Kako je objašnjeno na sjednici, voditeljka Informera je tokom predizborne kampanje iznijela svoj politički stav, čime su, prema ocjeni Savjeta, prekršena pravila koja važe za pružaoce medijskih usluga tokom izborne kampanje.

Predstavnici televizije Informer prisustvovali su sjednici i negodovali zbog izrečene mjere, osporavajući njenu opravdanost. Glavni urednik televizije Dragan J. Vučićević nakon prijema rešenja ocijenio je da je odluka nezakonita i neustavna, najavio krivične prijave protiv članova Savjeta REM-a, kao i pokretanje sudskih postupaka.