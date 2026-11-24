Rast cijena komponenti i slabija reakcija kupaca na skuplje modele navodno su natjerali Samsung da promijeni strategiju.

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Kako stvari stoje, Samsung sledeće godine neće predstaviti novi Galaxy Watch. Prema pisanju južnokorejskog lista ETNews, kompanija prelazi na model lansiranja novih satova svake druge godine, što znači da će Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra2, koji su predstavljeni u julu, ostati aktuelni sve do 2028.

Ukoliko se informacije pokažu kao tačne, to bi bio prvi put da Samsung preskoči godinu otkako je 2018. predstavio prvi Galaxy Watch.

Razlog je, tvrdi se, finansijske prirode. Samsungov sektor za mobilne uređaje, prema ETNews-u, dva kvartala zaredom posluje s gubitkom. Cijene procesora i memorije su porasle, pa je i Galaxy Watch9 poskupeo u odnosu na prethodnika. Izvori lista kažu da kupci na više cijene nisu reagovali onako kako je Samsung očekivao.

Po njima, pametni satovi se iz godine u godinu malo mijenjaju, pa kupovina novog modela svake godine više nije isplativa. Prema podacima kompanije Counterpoint Research, Samsung je prošle godine bio četvrti na svjetskom tržištu pametnih satova sa 7%, daleko iza Applea sa 23%.

Umjesto novog sata, Samsung planira da postojeće modele tokom 2027. unapređuje ažuriranjima softvera i novim zdravstvenim funkcijama. Za one koji žele nešto jeftinije, stići će nova fitnes narukvica Galaxy Fit.

Isti list navodi i šire promjene. Samsung je u poslednjem kvartalu ove godine smanjio planiranu proizvodnju jeftinijih telefona serije Galaxy A za oko 20%. Kod Galaxy S27 serije, koja se očekuje početkom godine, 70% proizvodnje trebalo bi da bude okrenuto ka skupljim Pro i Ultra modelima.