Bogdan Bogdanović je imao priliku da vidi kako se njegov saigrač Tari Iston obrukao u pokušaju zakucavanja u pobjedi Hjustona protiv Klipersa.

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Hjuston je pobijedio Los Anđeles Kliperse (116:104) u meču u kom se Bogdan Bogdanović ispromašivao i meč je završio sa dva poena (1/1 za dva, 0/4 za tri). Ali, taj meč je obilježio njegov saigrač Tari Iston i to po smiješnoj situaciji.

Na početku poslednje četvrtine je uzeo loptu, trčao u kontru i želio je sebe da nagradi atraktivnim zakucavanjem. Htio je da izvede čuvenu "vetrenjaču", ali je to uradio na užasan način. Shvatio je kasno da neće uspjeti, pa je probao da nabaci loptu na obruč, ni to mu nije pošlo za rukom.

TARI EASON WINDMILL DUNK https://t.co/YRXQG04P28 — BrickCenter (@BrickCenter_)November 24, 2026

Bogdanović je bio tačno iza njegovih leđa, vidi se na snimku da je i on čekao da Iston završi akciju na drugačiji način. Za to vrijeme su prvotimci sjedeli na klupi i čekali da se vrate u igru. Svi su ustali na noge, iščekivali spektakularno zakucavanje i onda su počeli da se smiju i da se hvataju za glavu.

Rezultati:

Šarlot - Memfis 111:117

Filadelfija - Portland 111:128

Indijana - Oklahoma 125:120

Minesota - Bruklin 142:116

Toronto - Milvoki 111:116

Čikago - Klivlend 122:108

Nju Orleans - Finiks 119:123 (posle produžetka)

Hjuston - LA Klipers 116:104

LA Lejkers - Juta 109:94

Sakramento - San Antonio 107:123

Nema sumnje da će se Iston naći na meti podsmijeha bar neko vrijeme zbog toga.