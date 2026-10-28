Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić demantovao je navode da je podnio ostavku.

Izvor: beograd.rs

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić demantovao je danas navode da je podnio ostavku i dodao da ne planira da to učini.

Šapić je na pitanje nedeljnika Vreme da li je tačno da je podnio ostavku ili da planira da je podnese odgovorio "Ne i ne planiram".

Vreme piše da su se nakon pobjede Studentske liste na izborima, na kojima je kao drugoplasirana završila "Ujedinjena Srbija" okupljena oko Srpske napredne stranke (SNS), čiji je Šapić član, pojavile glasine da je on podnio ostavku.

Aleksandar Šapić izabran je za gradonačelnika Beograda 20. juna 2022, a reizabran 24. juna 2024. godine.