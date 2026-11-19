Prvo osnovno javno tužilaštvo saslušalo je danas dvoje oštećenih u istrazi protiv Marka Krička i drugih lica osumnjičenih za teško zlostavljanje i mučenje.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić/ Insajder TV /printscreen

U okviru istrage koja se vodi protiv Marka Krička i više drugih lica zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zlostavljanje i mučenje, javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je danas, 19. novembra 2026. godine, dvoje oštećenih – N.S. i S.Z., potvrđeno je iz ove institucije.

Prema zvaničnom saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva, osumnjičenima se na teret stavlja krivično djelo iz člana 137, stav 3, u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika, što se odnosi na teži oblik zlostavljanja i mučenja - kada delo učini službeno lice u vršenju službe.

Iz tužilaštva poručuju da se istraga nastavlja, te da će u najkraćem mogućem roku biti ispitani i preostali svjedoci koji u ovom postupku imaju status oštećenih.

Kako navode iz Prvog OJT-a, javnost će biti blagovremeno obaviještena o daljem toku postupka i narednim koracima u istrazi.