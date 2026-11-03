Vučić tvrdi da "Studentska lista" želi da ugasi televiziju "Informer".

Izvor: Kurir/Marko Kranjc

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se telefonom večeras u uživo program televizije "Informer" kada je govorio o aktuelnim događajima nakon vanrednih parlamentarnih izbora na kojim je ubjedljivu pobjedu odnijela "Studentska lista". Vučić tvrdi da "Studentska lista" navodno želi da ugasi televiziju "Informer".

"Taj plan ima Studentska lista. Dakle, da stvari stavimo crno na bijelo: koji žele da tobož 'uvijeno' u formu nekih institucija, a i prije formalnog preuzimanja vlasti, ali za njih je to svejedno, jer je sve iza zavjese.

Plenumi odlučuju, kominterna neka odlučuje, i to mora da se poštuje. I to je, naravno, zastrašujuće, i za svakog normalnog čovjeka je zastrašujuće, ali to su činjenice, i Studentska lista želi ukidanje Informera jer ne mogu da podnesu drugačije mišljenje, ne mogu da podnesu sve ono što sam ja podnosio 14 godina, posebno poslednjih 12 godina.

Uopšte ne mogu da podnesu. Ne mogu da prihvate kritiku, ne mogu da prihvate riječ koja im se ne dopada.

Oni su samo izvođači radova, i iza svega ovoga se krije Studentska lista i oni koji njima upravljaju. Tako da ne treba stvari zamagljivati: 'to su neki ljudi'.

Ne, to su, naravno, ti izvođači radova. Takođe treba pokazati javnosti, da se zna ko je sve za to glasao, ko je svoj obraz osramotio, ali ne samo obraz, ko je ukinuo pravo na slobodnu riječ u danas veoma neslobodnoj Srbiji.

I ja sam bio začuđen. Sve sam ih slušao, želeći da nešto saznam, želeći da čujem nešto o njihovom programu, planovima, i sve gluposti koje slušam svakog dana, gdje mi najkorumpiraniji tipovi iz studentske liste drže pridike o korupciji.

Njima cilj opravdava sredstvo, i zato je važno da vas ugase. Tako da, ugasiće vas za 7 ili 8 dana.

Jedino ko bi to mogao eventualno da spriječi, ali ne vjerujem ni to, jer će oni dobiti podršku Evropljana, nažalost, za to. Izvinite što vam saopštavam loše vijesti.

Jedina nada je, ali nisam siguran, zbog njihovih izbora i zbog svega drugog, da neko iz Trampove administracije interveniše. A sve ostalo, morate da se pripremite za drugi način djelovanja", izjavio je Vučić.

Da podsjetimo, u utorak 27. oktobra je grupa građana upala u televiziju "Informer" kada je izveden napolje Dragan Vučićević, glavni i odgovorni urednik ove televizije. Vučić je osudio taj događaj i zapretio je reakcijom Srpske napredne stranke ukoliko nadležni organi nešto ne preduzmu.

Pogledajte fotografije upada u televiziju "Informer"