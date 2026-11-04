Građani su se okupili ispred REM-a zbog mogućeg gašenja Informera, a skupu se pridružio i glavni urednik te televizije Dragan J. Vučićević.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Građani su se okupili ispred Regulatornog tela za elektronske medije (REM), nakon poziva na skup pod sloganom "Da se okupimo da branimo slobodu medija u Srbiji - ne damo gašenje medija".

Okupljanju je prisustvuje i glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Vidi opis (Foto) Protest ispred REM-a zbog Informera: Građani se okupili, stigao i Vučićević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 17 / 17

Poziv na protest uputili su, između ostalih, Vučićević, predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, kao i pojedina udruženja i organizacije, među kojima su Centar za društvenu stabilnost i Asocijacija novinara Srbije (ANS).

Skup je organizovan nakon što je objavljeno da će na današnjoj sjednici Savjeta REM-a biti razmatrane prve mjere protiv televizije Informer.

Podsjetimo, bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se sinoć u program Informera, gdje je izjavio da očekuje da će ta televizija biti ugašena u roku od sedam do osam dana.

Vučić je tom prilikom naveo da bi jedini „spas“ za Informer mogla da bude administracija američkog predsjednika Donalda Trampa, ali je dodao da nije siguran da li će to biti moguće zbog predstojećih izbora u SAD.