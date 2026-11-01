Marko Kričak uhapšen je jutros, prema nezvaničnim informacijama.
Kako nezvanično navodi Kurir, policija je jutros, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsila načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička.
(Kurir/Mondo)
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Marko Kričak uhapšen je jutros, prema nezvaničnim informacijama.
Kako nezvanično navodi Kurir, policija je jutros, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsila načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička.
(Kurir/Mondo)
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