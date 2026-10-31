Davor Macura, vlasnik Alta grupe i čovjek koji je od mjenjačnice u Zemunu izgradio veliku poslovnu imperiju, ponovo je u centru pažnje nakon što je NBS oduzela dozvolu za rad njegovoj Alta banci.

Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donio je odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci, objavila je centralna banka danas u ranim jutarnjim satima. Ime vlasnika Davora Macure ponovo je žiži javnosti.

Advokat Ivan Ninić objavio je prije dva dana na društvenoj mreži X da je podnio zahtjev Narodnoj banci Srbije za hitno pokretanje postupka vanredne kontrole poslovanja Alta banke, jer, kako je naveo, ima saznanja da je započeo "proces intenzivnog i ubrzanog transferisanja novčanih sredstava prema inostranstvu", konkretno na račune i u pravna lica locirana u Moskvi i Skoplju.

Ime Davora Macure postalo je poznato prošle godine, od kako se pročulo da će neka domaćinstva, uglavnom u Beogradu, plaćati račune za struju na račune EPS-a u Alta banci.

Macura (43) se u biznis upustio 2008. godine kada je otvorio mjenjačnicu Alta u Zemunu kao preduzetničku radnju. U međuvremenu je Macura postao predsjednik Udruženja menjača Srbije, a 2014. godine je preduzetnička radnja prerasla u d.o.o.

Vidi opis Od mjenjačnice u Zemunu do bankarskog carstva: Ko je Davor Macura, vlasnik Alta banke kojoj je oduzeta dozvola Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 10 10 / 10

Međutim, od 2016. godine kreće nagli uspon. Te godine Alta pay postaje platna institucija, odnosno dobija dozvolu da u njihovim menjačnicama može da se obavlja platni promet, poput plaćanja računa.

Već u maju 2019. godine dešava se nesvakidašnja situacija, menjačnica kupuje državni paket akcija u JUBMES banci i postaje najveći akcionar.

U junu 2019. stižu do 1.000 lokacija na kojima obavljaju platni promet. Samo tri godine kasnije taj broj se penje na 2.000. Šalteri za plaćanje taksi u policijskim stanicama pripadaju Alta grupi.

U junu 2023. godine dobijaju dozvolu NBS i postaju institucija elektronskog novca, a mjesec kasnije i 100-procentni vlasnik Alta banke.

U januaru prošle godine dobijaju dozvolu za obavljanje platnih usluga u Crnoj Gori.

Pravi posao je uslijedio 2023. godine kada Alta pay ulazi u strateško partnerstvo sa EPS-om prema kom je plaćanje struje onlajn išlo preko Alta pay platforme, pri čemu ova firma naplaćuje proviziju.

Alta grupa je prošle godine ostvarila promet od 15 miliona eura, a samo Alta banka je ostvarila neto dobit od skoro 14 miliona eura.

Ali ne bavi se Macura samo mjenjačnicama i bankarstvom. Vlasnik je ili suvlasnik 15 kompanija, a većina njih je nastala u periodu nakon 2018. godine. Neke od njih su bez prometa, a neke su poslužile za ozbiljne poslove.

Jedan od tih poslova je kupovina imovine IMT-a u stečaju, a to je prije svega plac od 33,5 hektara na Novom Beogradu, za 70 miliona eura. Imovina je kupljena preko firme ABL Solvent. U vrijeme preuzimanja, procjenjivala se vrijednost placa na preko 200 miliona eura.

Na sajtu Alte mogu se vidjeti vijesti o posjetama Macure Americi, sastancima sa kongresmenima, a dobio je i priznanje "Lider sledeće generacije" za posvećenost daljem jačanju transatlantskih poslovnih veza između Srbije, Zapadnog Balkana i SAD.

(Danas/MONDO)