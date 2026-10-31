Sporna ovlašćenja za kontrolu AIS uređaja: Dvije privatne firme dobile posao, UPS tvrdi da nema ekskluziviteta

Ministarstvo pomorstva odbacilo je odgovornost za dodjelu ovlašćenja privatnim kompanijama „Manat Marine“ iz Bara i „Yacht Electronic Services“ iz Herceg Novog za obavljanje pregleda i izdavanje izvještaja o ispravnosti AIS uređaja na komercijalnim plovilima registrovanim u Crnoj Gori.

Ove dvije kompanije našle su se u centru pažnje nakon što je vlasnicima turističkih brodova i izletničkih glisera saopšteno da preglede i sertifikaciju AIS transpondera mogu obaviti upravo kod njih. Riječ je o uređajima čije je posjedovanje i korišćenje postalo obavezno za čamce registrovane za komercijalni prevoz putnika i ribolov.

Koliki je potencijalni obim ovog tržišta pokazuje podatak da u Boki Kotorskoj posluje oko 400 brzih plovila i izletničkih glisera namijenjenih prevozu putnika. Sva ona moraju imati AIS uređaje koji tokom plovidbe neprekidno emituju podatke o identitetu, kursu i brzini plovila.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je osnivač, vlasnik i direktor kompanije „Manat Marine“ bivši direktor Uprave pomorske sigurnosti (UPS) Haris Husić (PES).

Redakcija „Vijesti“ došla je u posjed dopisa koji je tokom ljeta iz Registra jahti, nekadašnjeg Tehničkog inspektorata plovnih i plutajućih objekata Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore, upućen vlasnicima plovila i drugim institucijama pomorske administracije. U dopisu je navedeno da se pregled i sertifikacija AIS uređaja mogu obaviti u dvije pomenute privatne kompanije.

Više vlasnika turističkih brodova i izletničkih glisera potvrdilo je „Vijestima“ da im je iz Tehničkog inspektorata, odnosno Direktorata za tehnički nadzor države zastave, ukazano da pregled moraju obaviti kod jedne od tih firmi. Dostavili su i račune koji potvrđuju da su privatnim kompanijama plaćali usluge pregleda i izdavanja dokumentacije potrebne za registraciju plovila u lučkim kapetanijama u Baru i Kotoru.

Ministarstvo: Nismo određivali koje firme mogu obavljati preglede

„Vijesti“ su od Ministarstva pomorstva zatražile objašnjenje na osnovu kojeg javnog poziva ili upravnog postupka, kao i kada, je odlučeno da kompanije „Manat Marine“ i „Yacht Electronic Services“ budu ovlašćene za obavljanje pregleda i izdavanje izvještaja o ispravnosti AIS uređaja u ime državne pomorske administracije.

Od Ministarstva je zatraženo i pojašnjenje zbog čega iste mogućnosti nijesu omogućene drugim pravnim licima u Crnoj Gori koja su ovlašćeni distributeri i serviseri različitih proizvođača AIS uređaja i brodske elektronike.

Iz resora kojim rukovodi ministar Filip Radulović (PES) odgovorili su da je obaveza posjedovanja sistema za automatsku identifikaciju broda (AIS) za plovila registrovana za privredni prevoz putnika, koja plove unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Crne Gore, postojala još u Zakonu o sigurnosti plovidbe iz 2013. godine. Međutim, kako navode, ta obaveza ranije nije dosljedno primjenjivana.

„Ministarstvo pomorstva je Pravilnikom o dopuni Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti čamca za plovidbu od 20. maja 2025. godine tu zakonsku obavezu precizno razradilo i na nivou podzakonskog akta propisalo da čamci iz čl. 16, 17 i 18 Pravilnika koji prevoze putnike, osim izuzetka za čamce dužine do 5 metara ograničene plovidbe, treba da imaju AIS klase B. Ministarstvo je, dakle, u tom postupku vršilo isključivo svoju normativnu nadležnost, donošenje/dopunu podzakonskog akta na osnovu postojećeg zakonskog ovlašćenja i tim aktom nije određivalo, niti je bilo nadležno da određuje, koja konkretna pravna lica vrše preglede i izdaju izvještaje o ispravnosti AIS uređaja“, saopštili su iz Ministarstva.

Iz tog resora podsjetili su da je tehnički nadzor brodova i drugih plovnih objekata, uključujući kontrolu brodske opreme, do početka primjene novog Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe obavljala Uprava pomorske sigurnosti. Novi zakon primjenjuje se od 7. januara ove godine.

„Ukoliko su „Manat Marine“ i „Yacht Electronic Service“ ovlašćeni za vršenje pregleda AIS uređaja, takvo ovlašćenje je, u periodu na koji se pitanje odnosi, moglo proisteći isključivo iz akta ili prakse Uprave pomorske sigurnosti, u okviru njenih tadašnjih nadležnosti, a ne iz Pravilnika koji je donijelo Ministarstvo, niti iz odluke Ministarstva. Za potpunu informaciju o pravnom osnovu i postupku po kojem su navedena privredna društva stekla eventualno ovlašćenje, kao i o mogućnosti da se to ovlašćenje prizna i drugim ovlašćenim distributerima i serviserima AIS opreme, nadležna je Uprava pomorske sigurnosti“, naveli su iz Ministarstva pomorstva.

Bivši direktor UPS-a vlasnik jedne od kompanija

U periodu kada su vlasnici plovila dobili obavještenje da AIS uređaje mogu pregledati i sertifikovati u dvije privatne kompanije, na čelu Uprave pomorske sigurnosti bio je Nebojša Kaljević (Nova srpska demokratija).

Njegov prethodnik na toj funkciji, Haris Husić (PES), osnivač je, vlasnik i direktor barske kompanije „Manat Marine“, jedne od firmi koje su pružale usluge pregleda i sertifikacije AIS uređaja.

Takve okolnosti otvorile su pitanja o načinu dodjele ovlašćenja, mogućem sukobu interesa i dostupnosti ovog posla drugim kompanijama koje se bave servisiranjem i distribucijom pomorske elektronike.

Boričić: Ne postoji ekskluzivno pravo dvije kompanije

Aktuelni direktor Uprave pomorske sigurnosti Jagoš Boričić odbacio je tvrdnje da su dvije pomenute kompanije jedine kojima je dozvoljeno obavljanje ovih poslova.

On je „Vijestima“ kazao da UPS ne ograničava preglede AIS uređaja isključivo na „Manat Marine“ i „Yacht Electronic Services“, te da te kompanije nemaju ekskluzivno pravo na pružanje takvih usluga.

„U skladu sa IMO smjernicama MSC.1/Circ.1252, IMO Kodeksom za priznate organizacije (RO Code) i odgovarajućim sporazumima koje Crna Gora ima sa priznatim organizacijama, ispitivanja AIS uređaja mogu obavljati kvalifikovana lica koja posjeduju odgovarajuća ovlašćenja za tu vrstu ispitivanja, izdata od strane pomorske administracije ili priznate organizacije.

Crna Gora ima zaključene sporazume o prenosu određenih statutarnih ovlašćenja sa priznatim organizacijama, među kojima su Bureau Veritas (BV), RINA Services, Hrvatski registar brodova (CRS) i China Classification Society (CCS), što je evidentirano i na zvaničnom portalu Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA). Posebno ukazujemo da sporazum sa priznatim organizacijama omogućava angažovanje odgovarajućih odobrenih podizvođača i pružalaca pomoćnih tehničkih usluga, u skladu sa IMO Kodeksom za priznate organizacije (RO Code)“, objasnio je Boričić.

Prema njegovim riječima, Tehnička pravila za odobrenje proizvođača i pružalaca usluga, u tački 2.1.2, omogućavaju prihvatanje rezultata usluga kompanija koje su odobrili članovi ili pridruženi članovi Međunarodnog udruženja klasifikacionih društava (IACS).

Prema dostupnim podacima, „Manat Marine“ posjeduje sertifikat Bureau Veritasa, dok „Yacht Electronic Services“, osim tog, ima i sertifikat RINA-e.

„Navedeni okvir omogućava prihvatanje odgovarajućih izvještaja o tehničkom ispitivanju AIS uređaja od kvalifikovanih pružalaca usluga koji posjeduju važeća odobrenja za tu vrstu ispitivanja, u okviru primjenjivih propisa i prenesenih ovlašćenja. Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, navedena dva privredna društva pružaju predmetne usluge na osnovu odgovarajućih odobrenja. Međutim, to ne znači da su jedina koja mogu obavljati ove poslove u Crnoj Gori“, poručio je direktor UPS-a.

Boričić je zaključio da Uprava pomorske sigurnosti primjenjuje jednake kriterijume prilikom prihvatanja izvještaja svih pružalaca usluga koji ispunjavaju propisane stručne i tehničke uslove, bez obzira na to koja im je priznata organizacija izdala odgovarajuće odobrenje.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje zbog čega su vlasnici komercijalnih plovila u praksi upućivani na dvije konkretne privatne kompanije i da li su u trenutku kada je uvedena obavezna sertifikacija AIS uređaja postojali jasni, javno dostupni kriterijumi na osnovu kojih su i drugi zainteresovani pružaoci usluga mogli dobiti odgovarajuća ovlašćenja.