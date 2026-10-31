Studenti Pravnog fakulteta održaće danas posljednjih 16 minuta tišine za žrtve u Novom Sadu, poručujući uoči dvogodišnjice tragedije da je vrijeme za odgovornost.

Izvor: Kurir/Marko Kranjc

Studenti i građani okupili su se danas na raskrsnici ispred Pravnog fakulteta u Beogradu kako bi posljednji put održali 16 minuta tišine u znak sjećanja na žrtve tragičnog pada nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu.

U znak pijeteta prema nastradalima, okupljeni su na pješačkom prelazu položili 16 bijelih ruža.

Vidi opis Održano posljednjih 16 minuta tišine kod Pravnog fakulteta u Srbji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ovoj akciji prethodila je poruka studenata Pravnog fakulteta na društvenoj mreži Instagram, u kojoj su istakli da je "vrijeme odgovornosti konačno došlo".

Kako su naveli, upravo to je razlog zbog kojeg su odlučili da posljednji put organizuju 16 minuta tišine ispred svog fakulteta, dan uoči obilježavanja dvogodišnjice ove tragedije na komemorativnom skupu u Novom Sadu.

Tragedija, koja se dogodila 1. novembra 2024. godine, odnela je živote 16 osoba. U padu nadstrešnice stradali su: Đuro Švonja, Mileva Karanović, Vukašin Raković, Goranka Raca, Đorđe Firić, Vasko Sazdovski, Sanja Ćirić Arbutina, Stefan Hrka, Anja Radonjić, Miloš Milosavljević, Anđela Ruman, Vukašin Crnčević, Nemanja Komar, Milica Adamović, Valentina Firić i Sara Firić.