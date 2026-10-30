Pogledajte snimak privođenja devetnaestogodišnjeg Luke Avramovića u prostorijama Niš TV. Njegov otac tvrdi da je policija potom pretresla stan, ali nije pronašla oružje.

Izvor: X/@Silvana71376830

Policija je privela devetnaestogodišnjeg Luku Avramovića, sina Bojana Avramovića, glavnog i odgovornog urednika Niš TV-a, nakon prijave da je tokom snimanja kolone automobila u Nišu nosio automatsko oružje.

Prema tvrdnjama njegovog oca, mladić je zapravo snimao modernom kamerom sa gimbalom. Nakon privođenja, policija je pretresla i porodični stan, ali oružje nije pronađeno.

Bojan Avramović izjavio je da je policija danas ušla u prostorije Niš TV-a, gdje je njegov sin u tom trenutku radio, i privela ga na informativni razgovor. Kako je rekao u uključenju za TV Informer, policijski službenici nijesu mu objasnili zbog čega ga privode, niti su mu pokazali nalog.

Prema njegovim riječima, razlog za prijavu bio je događaj od 25. oktobra, kada je Luka u Nišu snimao kolonu automobila, a snimak je direktno emitovan putem interneta.

Avramović tvrdi da je neko uređaj kojim je njegov sin snimao pogrešno protumačio kao mitraljez, iako je riječ o savremenoj kameri sa gimbalom.

„Njega su već ispitivali zbog toga na dan izbora, jer je Đorđe Stanković već prijavljivao policiji. Njega i koleginicu ispitivali su 25. oktobra jer im je bio čudan aparat koji sada strimuje, radi sve živo, najmodernije... I došli su na televiziju da ga vode na informativni razgovor, a mogli su da ga pozovu telefonom“, ispričao je Avramović.

Nakon privođenja, policija je pretresla i porodični stan. Prema navodima redakcije i Avramovića, tokom pretresa nije pronađeno nikakvo oružje.

Glavni urednik Niš TV-a ocijenio je da je prijava protiv njegovog sina neosnovana i izrazio nezadovoljstvo zbog, kako tvrdi, izostanka reakcije nadležnih povodom prijetnji upućenih novinarima ove televizije.

Naveo je da dvije novinarke Niš TV-a zbog tih prijetnji još ne dolaze na posao. Televizija Informer objavila je i snimak privođenja Luke Avramovića