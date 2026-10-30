Javno tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je hitno od Ministarstva pravde kompletnu dokumentaciju o pomilovanju 49 lica koja je najavio tadašnji predsjednik Aleksandar Vučić.

Izvor: Petar/Aleksić/TV Prva / printskrin

U cilju provjere javno dostupnih informacija i saopštenja datih u javnosti od strane tadašnjeg predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića o pomilovanju 49 lica, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal uputilo je danas Ministarstvu pravde Republike Srbije – Sektoru za normativne poslove i postupke pomilovanja, zahtjev za pružanje potrebnih obavještenja, kojim se zahtijeva da bez odlaganja i s naročitom hitnošću dostave podatke o tome da li su pred Ministarstvom pravde pokrenuti postupci pomilovanja (oslobađanja od krivične sankcije ili oslobađanja od krivičnog gonjenja – abolicije) bez molbe, odnosno po službenoj dužnosti, u skladu s odredbama člana 4 stav 1 i stav 2 Zakona o pomilovanju i člana 12 Uputstva o postupanju sudova i Zavoda za izvršenje kazni zatvora u postupku pomilovanja.

Ukoliko jesu, zahtijeva se dostavljanje podataka o tome na koja se konkretna lica i koje konkretne (krivične) postupke pomilovanja odnose, kao i da li je riječ o pomilovanju okrivljenih u aktivnim postupcima pred Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal i Višim sudom u Beogradu, Posebnim odjeljenjem za organizovani kriminal.

Takođe, zahtijevano je da Ministarstvo pravde Republike Srbije dostavi svu raspoloživu dokumentaciju, kao i cjelokupnu prepisku između Ministarstva pravde i kabineta tadašnjeg predsjednika Republike Srbije koja se odnosi na pripremu odluka o pomilovanju, uključujući i akte ministra pravde o pokretanju postupka pomilovanja po službenoj dužnosti, kao i obrazložena mišljenja ministra pravde.

Istovremeno je zahtijevano i dostavljanje cjelokupne dokumentacije i obrazloženih mišljenja nadležnih sudova i javnih tužilaštava o opravdanosti pomilovanja.

Ukoliko Ministarstvo pravde Republike Srbije ne posjeduje navedenu dokumentaciju, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal zahtijevalo je da se Ministarstvo izjasni o razlozima zbog kojih to nije učinjeno, kao i da obrazloži na koji način su inicirani i sprovedeni postupci pomilovanja.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal zahtijevalo je da Ministarstvo pravde ovom tužilaštvu dostavi odluke o pomilovanju, ukoliko ih posjeduje.