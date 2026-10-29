Svetlana Stanarević iznijela je zahtjeve Studentske liste za smjene u vrhu policije i bezbjednosnih službi.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Svetlana Stanarević, predstavnica Studentske liste „Studenti pobeđuju“, iznijela je na konferenciji za medije u Pionirskom parku zahtjeve koji se odnose na rad policije i bezbjednosnih službi, uključujući smjene pojedinih visokih funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i Vojnobezbednosne agencije (VBA).

Stanarević je navela da Studentska lista zahtijeva hitnu smjenu načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička, komandanta Žandarmerije Radoslava Repca, komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Igora Žmirića, načelnika Policijske uprave u Valjevu Vladimira Jerinića, načelnika Uprave za tehniku Gorana Colića, kao i pomoćnika ministra i načelnika Sektora unutrašnje kontrole Miroslava Paunovića.

Kako je istakla, Studentska lista zahtijeva i da se policijski službenici koji su, prema njihovim tvrdnjama, iz političkih ili drugih neprofesionalnih razloga razriješeni ili premješteni vrate na prethodna radna mjesta.

Takođe je zatražila da se policijski službenici koji su bili članovi radnih grupa vrate na započete predmete kako bi im se omogućio nezavisan i nesmetan rad.

Stanarević je pozvala i direktora policije Dragana Vasiljevića da podnese hitnu i neopozivu ostavku, navodeći da je, prema ocjeni Studentske liste, prekršio etičke i zakonske principe.

Zahtjevaju ostavke direktora BIA i VBA

Govoreći o radu Bezbednosno-informativne agencije, Stanarević je zatražila hitnu i neopozivu ostavku direktora BIA Vladimira Orlića.

Ona je ocijenila da je BIA u prethodnom periodu postupala kao služba partijske, a ne državne bezbjednosti, te pozvala zaposlene da obustave aktivnosti koje su, prema tvrdnjama Studentske liste, usmjerene na diskreditaciju političkih neistomišljenika.

Studentska lista zahtijeva i ostavku direktora Vojnobezbjednosne agencije, general-majora Đura Jovanića.

Stanarević je navela da su protiv VBA podnijete krivične prijave zbog navodnih pritisaka na Vojni sindikat Srbije, kao i praćenja članova porodice i advokata predsjednika tog sindikata.

Od nadležnih tužilaštava i skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbjednosti zatražila je da hitno ispitaju ove navode.

Predstavnica Studentske liste pozvala je pripadnike VBA da postupaju isključivo u okviru svojih zakonskih nadležnosti i obustave svaki eventualni nezakoniti nadzor nad sindikalcima, novinarima, studentima i političkim neistomišljenicima.