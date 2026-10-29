Na Radio-televiziji Srbije smijenjeni su urednici više redakcija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog progama RTS-a Borivoja Uskokovića, smijenjeni su sa dužnosti urednici redakcija dopisništva, regiona, emisije "Oko", sajta i dijaspore, kao i urednici centralnog dnevnika u 19.30.

Prethodno je Manja Grčić podnijela Upravnom odboru ostavku na mjesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.

Prije podnošenja ostavke smijenila je Bojanu Mlađenović sa mjesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mjesto dođe Borivoje Uskoković.

(Tačno/MONDO)