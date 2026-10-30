Direktor novosadske Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" Radivoje P. Stojković stigao je jutros na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci.

Izvor: RTS printscreen

Direktor novosadske Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" Radivoje P. Stojković stigao je jutros na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci.

On je doveden iz pritvora u kom je bio od srijede, 28. oktobra, nakon što je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivična dela neizvršenje sudske odluke iz člana 340, stav 1 Krivičnog zakonika, prenosi Razglas news.

U toku dosadašnjih radnji, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je supstitucijom prenijelo mjesnu nadležnost sa Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu na Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci.

Stojkoviću se na teret stavlja da je kao odgovorno lice odbio da izvrši pravnosnažne sudske odluke koje se odnose na četiri profesora navedene gimnazije, čime im je onemogućio da nesmetano obavljaju posao i drže nastavu.

Nakon što je nadležni sud ukinuo suspenzije, naloženo mu je da odmah i bez odlaganja omogući profesorima obavljanje poslova na njihovim radnim mjestima nastavnika, što je on odbio.

(Danas/MONDO)