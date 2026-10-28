Uhapšen direktor Jovine gimnazije u Novom Sadu.

Izvor: RTS printscreen

Danas je uhapšen direktor Jovine gimnazije u Novom Sadu, R.S, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci. Sumnja se da je izvršio četiri krivična djela .

"Osnovno јavno tužilaštvo u Bačkoј Palanci obaveštava јavnost da јe po nalogu јavnog tužioca navedenog tužilaštva uhapšen R. S. direktor gimnaziјe 'Јovan Јovanović Zmaј' u Novom Sadu zbog postoјanja osnovane sumnje da јe izvršio četiri krivična djela Neizvršenje sudske odluke iz čl. 340 st. 1 Krivičnog zakonika. U toku do sada preduzetih radnji, Više јavno tužilaštvo u Novom Sadu supstituciјom, prenijelo јe mjesnu nadležnost sa Osnovnog јavnog tužilaštva u Novom Sadu na Osnovno јavno tužilaštvo u Bačkoј Palanci.

Osumnjičenom R. S. na teret se stavlja da јe kao odgovorno lice odbio da izvrši pravnosnažne sudske odluke u odnosu na četiri profesora navedene gimnaziјe, te im јe onemogućio da nesmetano obavljaјu posao i drže nastavu. Nakon ukidanja suspenziјa od strane nadležnog suda, naloženo mu јe da odmah i bez odlaganja dozvoli obavljanje poslova radnih mjesta nastavnika, a što јe on odbio. Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Osnovnom јavnom tužilaštvu u Bačkoј Palanci", navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci.