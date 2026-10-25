Nesvakidašnja scena na biralištu u Belvilu gdje je građanin pravo sa operacije došao u bademantilu, sa prikačenim kateterom i psom u ruci, kako bi lično iskoristio glasačko pravo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na biračkom mjestu u novobeogradskom naselju Belvil jutros je zabilježena neobična situacija kada je jedan birač došao da iskoristi svoje građansko pravo obučen u bademantil noseći malog psa, i sa prikačenim medicinskim kateterom, javlja reporter Monda sa lica mjesta.

Ovaj građanin je na biralište stigao nedugo nakon hirurške intervencije. Uprkos otežanom zdravstvenom stanju i činjenici da se oporavlja od operacije, odlučio je da ne iskoristi opciju glasanja od kuće, već je lično pristupio paravanu i glasačkoj kutiji. Njegov dolazak izazvao je iznenađenje na biračkom mjestu.

Vidi opis Nesvakidašnji prizor na izborima: Muškarac došao na glasanje u bademantilu sa psom, a ovo je razlog (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Scena sa Novog Beograda brzo je privukla pažnju javnosti i postala jedan od upečatljivih detalja današnjih parlamentarnih izbora.

Biračka mjesta širom Srbije ostaju otvorena do 20 časova.

(Mondo)