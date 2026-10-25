U Srbiji se danas održavaju prijevremeni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 6.451.292 birača, utvrdila je Republička izborna komisija (RIK).

Izvor: Stefan Stojanović / MONDO

Na izborima učestvuje 18 izbornih lista s ukupno 2.418 kandidata za 250 poslaničkih mandata. Devet lista kandidovale su manjinske nacionalne zajednice, dok hrvatska nacionalna manjina neće imati svoje kandidate.

Glasanje će se održati na 8.392 biračka mjesta u Srbiji, dok su za glasanje u inostranstvu određena 93 biračka mjesta u 37 država, na kojima je prijavljeno ukupno 102.147 birača.

Biračka mjesta u Srbiji će biti otvorena od 7 do 20 časova, a prvi preliminarni rezultati očekuju se u nedjelju do 22 časa.

Pravo glasa imaju oni koji su upisani u izvod iz biračkog spiska za odgovarajuće biračko mjesto.

Ovo su 15. izbori od uvođenja višestranačkog sistema u Srbiji, a 11. prijevremeni parlamentarni izbori.

(Mondo)