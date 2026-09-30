Muškarac koji je u ponedeljak ujutru teško ranjen u pucnjavi u kragujevačkom naselju Novi Bubanj preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac koji je u ponedeljak ujutru teško ranjen u pucnjavi u kragujevačkom naselju Novi Bubanj preminuo je od zadobijenih povreda.

Podsjećamo, do oružanog napada došlo je u ranim jutarnjim satima, kada je na muškarca, nakon verbalnog i fizičkog obračuna, zapucano iz vatrenog oružja.

Nakon ranjavanja, žrtva je u kritičnom stanju i sa teškim tjelesnim povredama hitno prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena ljekarska pomoć.

Uprkos naporima ljekara i borbi za njegov život, povrede su se pokazale kao kobne i muškarac je podlegao povredama.

Policija i nadležno tužilaštvo rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja i rasvjetljavanju slučaja.

(Ucentar/MONDO)