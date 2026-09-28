Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se jutros dogodila u blizini lokalne picerije u kragujevačkom naselju Novi Bubanj. Policija je na licu mjesta i vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.
U jutarnjim časovima došlo je do pucnjave na Novom Bubnju u Kragujevcu, a prema prvim, nezvaničnim informacijama, jedno lice je tom prilikom povrijeđeno iz vatrenog oružja.
Incident se dogodio u blizini poznatog lokala.
Policija je odmah po prijavi izašla na lice mjesta, gdje je u toku uviđaj i utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.
Za sada nema više potvrđenih informacija o stepenu povreda, kao ni o okolnostima koje su prethodile pucnjavi.
(Rina/MONDO)