Arheolozi su otkrili prostorije za koje dokazi snažno ukazuju da su bile dio škole u kojoj je Aristotel podučavao Aleksandra Velikog.

Izvor: Hellenic Ministry of Culture

Arheolozi su na sjeveru Grčke možda pronašli prostorije škole u kojoj je Aristotel prije više od 2.300 godina podučavao mladog Aleksandra Velikog. Nova iskopavanja u antičkoj Miezi otkrila su raskošne dvorane sa mozaicima, a dosadašnji dokazi snažno ukazuju da su bile dio kraljevskog obrazovnog kompleksa.

Istorijski izvori navode da je makedonski kralj Filip II u 4. vijeku prije nove ere u Miezi izgradio školu za svog sina Aleksandra i djecu makedonskih plemića. Upravo tamo ih je podučavao Aristotel, jedan od najuticajnijih filozofa antičkog svijeta.

Arheolozi već tri godine istražuju kompleks površine oko 12 hektara. Ranija iskopavanja otkrila su stadion, rvačku vježbaonicu, arkade i natkrivenu stazu za trčanje dugu 200 metara, koja je omogućavala trening bez obzira na vremenske uslove.

Najnovija istraživanja donijela su još zanimljivije tragove. Tim koji predvodi arheološkinja Angeliki Kotaridi otkrio je veliki prostor nazvan Didaskaleion, odnosno "mjesto podučavanja".

Izvor: Hellenic Ministry of Culture

Odmah pored prostora za nastavu pronađene su dvije raskošne dvorane za gozbe, sa mozaičkim podovima i detaljima koji podsjećaju na palatu Filipa II u Ajgaju. Sličnosti između dva kompleksa predstavljaju još jedan važan trag o tome ko je koristio školu u Miezi.

Kotaridi smatra da one nisu slučajne i da potvrđuju da je kompleks napravljen "za obrazovanje njegovog sina Aleksandra i djece makedonskih plemića".

Dvorane za gozbe otkrivaju i da se obrazovanje buduće makedonske elite nije svodilo samo na filozofiju i fizičku spremnost. Mladići su učili pravila ponašanja na simpozijumima, odnosno gozbama koje su imale važnu društvenu ulogu među makedonskom elitom.

Ranije su na istom lokalitetu pronađeni keramika, kovani novac i četiri bronzane pisaljke. Arheolozi navode da su ih možda koristili Aristotelovi učenici, što ostavlja intrigantnu mogućnost da je jedan od njih pripadao i samom Aleksandru.

Izvor: Hellenic Ministry of Culture

Pronađeni su i djelovi posuda namijenjenih čuvanju svetog maslinovog ulja iz Atine, jednog od posebno vrijednih proizvoda tadašnjeg helenskog svijeta.

Ipak, nalazi još ne predstavljaju konačan dokaz da je upravo u ovim prostorijama Aristotel podučavao Aleksandra. Ipak, ostoričarka Džin Rims sa Univerziteta Nebraska u Omahi smatra da dosadašnji tragovi veoma snažno vode ka tom zaključku.

"Svi dokazi ukazuju da je ovo škola koju je Filip obezbedio Aristotelu da podučava mladog Aleksandra i njegove kolege", rekla je Rims, a prenosi Smithsonian.

Dalja iskopavanja mogla bi da otkriju još detalja o svakodnevnom životu budućeg osvajača. Istoričar Grejem Rajtson sa Državnog univerziteta Južne Dakote smatra da nam nalazište omogućava da se "stavimo na mjesto mladog Aleksandra i bolje razumemo kako je postao slavni kralj".