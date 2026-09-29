Holandska policija lišila je slobode člana visokorizičke organizovane kriminalne grupe kojeg međunarodnom crvenom potjernicom potražuje NCB Interpol Podgorica.

Izvor: Interpol

Službenici Policije Kraljevine Holandije su, postupajući po međunarodnoj potjernici NCB Interpol Podgorica, lišili slobode člana jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe (OKG), F.Z (37), ranije prezime K, državljanina Crne Gore, kojeg NCB Interpol Podgorica potražuje crvenom međunarodnom potjernicom.

"Ovaj član OKG iz Crne Gore, F.Z, se međunarodno potražuje shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, radi njegovog pronalaženja i sprovođenja Specijalnom državnom tužilaštvu, u cilju vođenja krivičnog postupka koji se protiv njega vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz Krivičnog zakonika Crne Gore", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Naveli su da je F.Z. , kako se sumnja, zajedno sa više drugih okrivljenih lica, kao član kriminalne organizacije koja je djelovala na teritoriji Crne Gore i više država, učestvovao u međunarodnom krijumčarenju opojne droge kokain. U komunikaciji između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Hag, crnogorski NCB je obaviješten da će F.Z. biti izručen Crnoj Gori nakon izdržavanja kazne zatvora na koju je osuđen u Holandiji zbog krivičnog djela izvršenog u toj državi.

Njemu je određen pritvor u kaznenoj ustanovi u Sjevernoj Holandiji, shodno izrečenoj osudi u krivičnom postupku u toj zemlji.

Službenici Uprave policije Crne Gore nastavljaju komunikaciju sa relevantnim subjektima u ovom slučaju, u cilju izvršenja naredbe Višeg suda u Podgorici u odnosu na ovo lice.