Postupak protiv A.B. se neće voditi po standardnoj proceduri zato što postoji osnov sumnje da počinilac zločina ima neki psihički poremećaj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Dvadesetjednogodišnjem A. B., osumnjičenom da je u noći između petka i subote nožem ubio svoju majku Ljiljanu B. (57) u novosadskom naselju Grbavica, određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će u zakonskom roku biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Kako objašnjava izvor upoznat sa tokom istrage, postupak protiv A. B. neće se voditi po standardnoj proceduri jer postoji osnov sumnje da osumnjičeni ima određeni psihički poremećaj.

„S obzirom na to da postoji sumnja da se radi o psihički nestabilnoj osobi, policija mu je nakon obavezne konsultacije sa ljekarima odredila policijsko zadržavanje do 48 sati. Nakon isteka tog roka, nadležni javni tužilac predlaže određivanje pritvora, a sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu određuje da li će, na osnovu procjene ljekara, osumnjičenog uputiti u klasičnu pritvorsku ćeliju ili u odgovarajuću psihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa radi liječenja i čuvanja“, objašnjava izvor.

Od izvještaja komisije ljekara i vještaka zavisi tok daljeg postupka

Dodaje da je nadležni javni tužilac dužan da tokom istrage naloži obavezno psihijatrijsko i psihološko vještačenje, koje obavlja komisija ljekara i vještaka, kako bi se utvrdio stepen uračunljivosti osumnjičenog u trenutku izvršenja djela.

„Krivično djelo za koje je osumnjičen A. B. može se okarakterisati kao teško ubistvo na svirep način, za koje je zaprijećena kazna zatvora od 10 godina do doživotne robije. Ukoliko izvještaj ljekara specijalista pokaže da je osumnjičeni, bez obzira na svoju bolest, u trenutku izvršenja zločina bio u stanju da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima, njemu će biti suđeno. Ako ljekari utvrde da je bio potpuno neuračunljiv, on ne može biti krivično odgovoran i onda sud donosi rješenje o izricanju mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi“, kaže izvor.

Ova mjera, kako podsjeća, nema unaprijed određeno trajanje, pa osumnjičeni može biti u Specijalnoj zatvorskoj bolnici ili na zatvorenom odjeljenju psihijatrije sve dok ljekari vještaci, koji vrše periodične provjere, ne procijene da je pacijent izliječen i da više nije opasan po sebe i okolinu.

U praksi, kod ovako svirepih zločina, ova mjera često traje doživotno.

Krvavi zločin pred zoru

Podsjetimo, ubistvo se dogodilo oko tri sata ujutro, u noći između petka i subote, u stambenoj zgradi u Ulici Alekse Šantića, u novosadskom naselju Grbavica. Tišinu noći prekinuli su glasna galama, vriska i neartikulisani zvuci koji su podsjećali na borbu, a dopirali su iz stana u kojem su živjeli Ljiljana B. (57) i njen sin.

Uplašeni stanari i komšije sa sprata odmah su pozvali policiju i Hitnu pomoć, koji su ubrzo stigli na mjesto događaja i zatekli stravičan prizor u stanu.

Ljiljana je ležala sa višestrukim ubodnim ranama nanesenim nožem, dok je stan bio u potpunom neredu. Uprkos hitnom pokušaju reanimacije koji su sproveli ljekari, ženi nije bilo spasa i zbog teških povreda konstatovana je njena smrt.

Na mjestu zločina policija je zatekla i osumnjičenog mladića, koji je savladan i izveden iz zgrade u pocijepanoj odjeći, praktično samo u donjem vešu i majici. Nakon ljekarskog pregleda priveden je u policijsku stanicu.

Oglasile se komšije i prijatelji

Komšije i prijatelji nastradalu Ljiljanu B. opisuju kao izuzetno dobru, ljubaznu, uvijek nasmijanu i predusretljivu ženu, koja je bila omiljena u svom okruženju. Uprkos teškim životnim okolnostima, uvijek je bila spremna da pomogne prijateljima i komšijama, dok je lični bol i porodične probleme vješto skrivala iza toplog osmijeha.

Bila je potpuno posvećena majka koja je cijeli život podredila sinu, zbog čega dugo nije ni radila kako bi mu bila na raspolaganju.

Kada bi je prijatelji pitali za sina, Ljiljana je izbjegavala detaljnije razgovore i kratko odgovarala da je on dobro, tek usput pominjući da imaju manje probleme oko učenja ili da mladić pretjeruje sa igricama i gledanjem u ekran.

Svu svoju tugu, nemoć i patnju zbog sinovljeve bolesti i odsustva supruga, koji je radio u Njemačkoj i dolazio kući svega nekoliko puta godišnje, nosila je u sebi. Njen suprug se iz Njemačke nakratko vratio na odmor, ali je ponovo otišao svega desetak dana prije tragedije.

Samo nekoliko mjeseci ranije Ljiljani je preminula i majka, ali se ona ubrzo pribrala i sa osmijehom poručila: „Šta je tu je! Idemo dalje! Valjda će sve ostalo biti u redu!“, misleći na sina i supruga, koji su joj bili sve u životu.

Prijatelji neutešno zaključuju da je Ljiljana bila hrabra žena koja se do posljednjeg trenutka borila za svoje dijete.

Komšije za osumnjičenog kažu da je bio "namršten"

Za osumnjičenog mladića stanari zgrade navode da je bio povučen, namćorast i uvijek namršten. Ističu da se gotovo nikada nikome nije javljao u prolazu.

Prve sumnje da mladić ima ozbiljne zdravstvene i psihičke probleme pojavile su se kada su komšije primijetile da ga je majka svakodnevno vozila i pratila u školu, a potom ga i vraćala kući, čak i kada je pohađao četvrti razred srednje škole.

Prema riječima stanara, mladić je većinu vremena provodio zatvoren u stanu, igrajući nasilne i krvave video-igre, na šta se, kako navode, i sama majka u pojedinim trenucima žalila.

Njena bliska prijateljica tvrdi da je A. B. imao mentalne probleme i smatra da ovakav zločin nije mogao počiniti pri punoj svijesti i rasuđivanju.

(Blic/MONDO)