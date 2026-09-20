Rašina majka progovorila o Goci Tržan: Evo kako su prihvatili njihovu vezu zbog razlike u godinama

Goca Tržan otkrila je kako je započela vezu sa mlađim Rašom i reakcije njihovih porodica na njihov odnos.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevačica Goca Tržan godinama je u skladnom braku sa Radomirom Rašom Novakovićem, koji je mlađi od nje 14 godina.

Jednom prilikom Goca je pričala o početku njihove veze i tada otkrila kako je njegova porodica reagovala na njihov odnos.

„Dugo smo krili da smo zajedno, jer nisam željela da o tome pričam, a ni moja porodica nije znala. U tom periodu ni sama nisam bila sigurna šta se dešava, a nisam željela da uskočim u vezu kao guska u maglu. Naš prvi izlazak kao para bio je kad nas je uhvatio paparaco. Tada je prvi put naša fotografija izašla na naslovnim stranama. Bila sam na nekom snimanju, Raša me je čekao u kolima pa smo otišli da se nađemo sa mojim prijateljima u nekoj kafani. Tad je krenula priča: Sa četrnaest godina mlađim! Zvučalo je kao da sam ubila čovjeka, a ne da se zabavljam s mlađim muškarcem“, ispričala je Goca, pa se osvrnula na reakciju svekra i svekrve.

„Naša veza, koja će ove godine napuniti četrnaest godina i desetogodišnji brak, podsticaj su svima koji misle da im godine ili bilo koja druga razlika mogu praviti problem. Ako postoji iskrena i duboka posvećenost, ljubav, prihvatanje, razumijevanje – nema mjesta za bilo kakvo isticanje razlika. S druge strane, da me njegova porodica nije prihvatila, a njega moja, mi sigurno ne bismo bili zajedno, jer ne mislim da je zdravo kad postoji ta vrsta tenzije“, istakla je Goca.

"Možda sam imala sreću da je Radomir rastao u porodici koja nije imala tu vrstu predrasuda, niti su je imali moji roditelji. Mislim da smo zaboravili koliko su važni ljubav i porodica"

Rašini roditelji o Goci

Svekar i svekrva Goce Tržan i nju i Lenu prihvatili su sa puno ljubavi i otvorenog srca, o čemu je Rašina mama svojevremeno govorila.

"Kada je počeo ozbiljnije sa Gocom da radi, on nam je rekao da prevezemo njegov bubanj u Beograd. Mi smo njega vozili, ja sam ga pitala da li će kod rodbine, a on kaže da će kod nje i da su zajedno. Nismo ništa rekli, ona je sišla, upoznali smo se, vratili smo se u Bač i to smo tako prihvatili. Ali smo mu skrenuli pažnju da ona nije obična djevojka, da ima dijete i da mora jako da vodi računa. Ali i Goca je vodila računa, nije odmah upoznala Lenu sa njim."

Izvor: Alo/ MONDO