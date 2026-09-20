"Stara dama" pobjedom nad Atalantom se vratila na pobjednički kolosjek.
Ako je remi sa Milanom zabrinuo navijače Juventusa, alarmi su upaljeni poslije poraza od Sasuola, ali je Lučijano Spaleti očigledno pronašao način da ugasi „požar“ u Torinu.
Nakon pobjede 5:0 protiv holandskog NEK-a "Stara dama“ vratila se na pobjednički kolosjek i u Seriji A trijumfom nad Atalantom 2:0
Popularna "boginja" došla je u Torino uzdrmana porazima od Rome i Kaljarija, a poslije trećeg neuspjeha u nizu umjesto Spaletijeve mogla bi se uzdrmati stolica Mauricija Sarija.
Nije Atalanta bila bez šansi u Torinu, ali je njen golman Marko Karnezeki imao pune ruke posla, što dovoljno govori o situaciji na terenu u nedjelju uveče.
Duel na stadionu "Alijanc" u startnih 11 počeo je Kerim Alajbegović, ali je nakon prvih 45 minuta ostao u svlačionici. Juventus je u međuvremenu stigao do vođstva preko Fransiska Konseisaa sredinom prvog poluvremena, da bi defanzivac Bremer pogotkom za 2:0 riješio sve dileme u 77. minutu.
Utakmicu protiv Atalante pamtiće Kolo Muani kojem je ovo bio 200 nastup u „ligama petice“. Nije uspio Francuz da stigne do svog 55. gola, ali je upravo on možda i najzaslužniji za trijumf Juventusa. Prvi vođstvu domaćih 1:0 Kristensen je imao odličnu prilikom i udarcem glavom već savladao Guljelma Vikarija, ali je Kolo Muani izbio loptu bukvalno na gol-liniji.
Juventus je nakon treće pobjede u sezoni sada šesi na tabeli sa tri boda manje od vodećih Rome i Intera, koji su dan ranije remizirali 2:2 u međusobnom okršaju.
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