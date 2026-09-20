Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica odmah su reagovali po prijavi, identifikovali muškarca i doveli ga u policijske prostorije.

Izvor: Uprava policije

Podgorička policija uhapsila je 74-godišnjeg D. J. nakon prijave novinarke Adria TV, koja je navela da ju je muškarac uznemiravao ispred zgrade u kojoj stanuje, obraćao joj se, kako je navela policija, naročito drsko i ispitivao je da li je novinarka i gdje je zaposlena.

„Novinarka A.A, zaposlena u Adria TV, je danas u popodnevnim časovima Odjeljenju bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv nepoznatog muškog lica, starije dobi, koje ju je uznemiravalo ispred zgrade u kojoj stanuje, negodujući zbog mjesta na kojem se parkirala, u vezi čega joj se naročito drsko obraćao, i ispitujući je da li je ona novinarka i gdje je zaposlena“, saopštila je policija.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica odmah su reagovali po prijavi, identifikovali muškarca i doveli ga u policijske prostorije.

„Radi se o D.J (74) iz Podgorice“, navodi policija.

Od D. J. uzeta je izjava povodom događaja, nakon čega je o svemu obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Nadležni tužilac je naložio da se uhapsi zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu u miru – naročito drsko ponašanje. D.J. će, uz prekršajnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden Sudu za prekršaje u Podgorici“, dodaje policija.