U naselju Grbavica u Novom Sadu jutros oko 4 sata ujutru policija je pronašla tijelo žene.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sumnja se da je majku ubio sin.

Nešto prije 6 sati policija je iz stana u ulici Alekse Šantića na Grbavici u Novom Sadu izvela muškarca osumnjičenog za ovaj zločin i odvela ga u policijsku stanicu.

Na licu mjesta je veliki broj policijskih snaga koje obavljaju uviđaj ubistva.

Njega je pregledala ekipa Hitne pomoći koja je takođe na terenu.

Prisutni su i pogrebnici koji treba da odnesu tijelo žrtve.

Više detalja biće poznato nakon uviđaja u Novom Sadu.

(Blic/MONDO)