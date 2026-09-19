U naselju Grbavica u Novom Sadu jutros oko 4 sata ujutru policija je pronašla tijelo žene.
Sumnja se da je majku ubio sin.
Nešto prije 6 sati policija je iz stana u ulici Alekse Šantića na Grbavici u Novom Sadu izvela muškarca osumnjičenog za ovaj zločin i odvela ga u policijsku stanicu.
Na licu mjesta je veliki broj policijskih snaga koje obavljaju uviđaj ubistva.
Njega je pregledala ekipa Hitne pomoći koja je takođe na terenu.
Prisutni su i pogrebnici koji treba da odnesu tijelo žrtve.
Više detalja biće poznato nakon uviđaja u Novom Sadu.
(Blic/MONDO)