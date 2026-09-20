Ćerke Aca Pejovića završile državne fakultete: Najstarija je budući hirurg, a evo šta su po struci mlađe

Aco Pejović ponosno ističe obrazovanje svojih ćerki, koje su izabrale Beogradski univerzitet za svoje studije u medicini, biznisu i arhitekturi.

Izvor: MONDO

Pjevač Aco Pejović ponosni je otac tri nasljednice koje važe za skromne, prelijepe i obrazovane djevojke. Iako bi mnogi očekivali da će studije upisati u inostranstvu, sve tri sestre su izabrale Beogradski univerzitet i uspješno grade karijere u medicini, biznisu i arhitekturi.

Aco Pejović sa suprugom Biljanom ima tri ćerke, Magdalenu, Mariju i Ivu, koje su vaspitane tako da im je obrazovanje uvijek na prvom mjestu.

Pogledajte fotografije sa Magdaleninog rođendana:

Najstarija ćerka Magdalena završila je Fakultet organizacionih nauka i već pokazuje ozbiljne ambicije u poslovnom svijetu.

"Ćerki ću biti prvi pacijent"

Srednja ćerka Marija odabrala je medicinu i gradi karijeru u toj oblasti. Ona je specijalizant rekonstruktivne i plastične hirurgije i trenutno radi na jednoj privatnoj klinici u Beogradu. Pejović se ranije u svom stilu našalio na račun njene specijalizacije:

"Moja ćerka je specijalizant plastične hirurgije, ima još dvije godine na rekonstruktivnoj i plastičnoj hirurgiji. Trenutno radi na jednoj privatnoj klinici u Beogradu, a za dve godine ću biti prvi koji će otići kod nje. Šalim se, nemam potrebu da nešto menjam na sebi. Ja sam od onih kako ti život da, tako radi"

Najmlađa nasljednica Iva odabrala je Arhitektonski fakultet na Beogradskom univerzitetu, koji važi za jedan od najtežih i najzahtevnijih državnih fakulteta u prestonici.

"Neko bi očekivao da su one u Londonu ili negdje"

O vaspitanju i akademijskim uspjesima Pejovićevih ćerki javno je govorila i porodična prijateljica Vesna Milanović.

"Pogledajte kakve su njihove ćerke, jedna je završila Fakultet organizacionih nauka, druga Medicinu, a treća vrlo uspešno studira Arhitekturu i to je sve Beogradski univerzitet, nisu to privatni fakulteti, protiv kojih nemam ništa, ali hoću da kažem kako su njih tri vaspitane, neko bi očekivao da su one u Londonu ili negdje…", govorila je ona za medije.

Izvor: Blic/ MONDO